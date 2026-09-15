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台學生出發前才知道…全球知名語言學校無預警倒閉 影響逾千名學生
全球知名英語語言學校集團EC語言學校14日宣布停止營運並進入破產清算程序，而旗下位於英國、愛爾蘭等7國、共25間的語言學校也全數關閉，影響全球逾千名學生。有台灣學生在社群媒體Dcard上說，直到出發前往機場的3小時前才收到通知，如今僅能申請全額退費。
EC語言學校執行主席曼吉昂聲明說，由於近年來持續的財務壓力，雖然有股東或投資者額外提供資金，管理階層也尋求專業顧問、潛在投資方及策略夥伴協助，最終仍未能敲定任何交易。儘管窮盡一切可行方案，仍無法扭轉局面，只能選擇停業與清算。
EC語言學校創立迄今已35年，由馬爾他的小型語言學校起家，全盛時期的2019年學生總人數達5萬人。
學校早在9月10日就透過代辦通知暫停新生報到，並要求12日與13日入學的學生暫停前往，但仍有學生直到出發前夕才知道停止營運。
停業消息傳出後，各地語言學校協會已啟動緊急措施，英國學校正協助倫敦、劍橋、布萊頓及曼徹斯特4所EC學校的370名學生，免費轉至其他認證會員學校繼續學業。加拿大學校也協助敦倫敦、溫哥華及蒙特婁的415名學生轉校安置。
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