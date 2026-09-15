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基隆再爆教保員不當對待幼兒事件 童子瑋：顯示兒虐已是系統性問題

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信義區有幼兒園發生教保員不當對待幼兒事件，基隆市議長童子瑋今天表示，這件事顯示基隆的兒虐問題，已經是制度無法及時接住孩子與家長的系統性問題。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市信義區有幼兒園發生教保員不當對待幼兒事件，基隆市議長童子瑋今天表示，這件事顯示基隆的兒虐問題，已經是制度無法及時接住孩子與家長的系統性問題。圖／童子瑋議長辦公室提供

基隆市議長童子瑋今天表示，今年6月間七堵區有幼兒園發生不當對待幼兒事件，市府承諾檢討，結果信義區又再次發生類似事件，顯示基隆的兒虐問題，已經是制度無法及時接住孩子與家長的系統性問題。

童子瑋表示，今年6月七堵區幼兒園虐童事件發生時，多名幼童遭到不當對待，社會譁然。市府當時一再承諾會檢討制度、加強查核，但幾個月過去，信義區又再次傳出令人痛心的案件。根據家長說法，光是在監視器紀錄的短短7天內，就出現高達50多起疑似不當對待，包括孩子遭掐臉、抓住下巴和後頸提起幼兒到桌上。

童子瑋指出，更讓人難以接受的是，這起案件並不是市府主動追查發現，而是家長在孩子反覆受傷之後持續追查，甚至還必須簽下保密協議，才終於看到監視器內容。他質疑，如果不是家長一路堅持，這些事情究竟什麼時候才會被發現？兒虐案件進到市府之後，制度到底有沒有能力接住這些無助的家長與孩子？

童子瑋表示，從目前公開資訊來看，案件情節相當嚴重，但認定委員會一開始卻只裁處教保員停權2年、罰款12萬元，幼兒園也能繼續招生。直到家長公開更多內容，市府才表示對認定委員會的懲處感到「無奈」，並承諾下周召開第三次認定會重新審查。

童子瑋說，市府這種責任全部丟給認定委員的方式，他無法接受。因為真正的問題是，過去市府有沒有建立一套清楚完整的裁罰基準，讓認定委員在面對重大兒虐案件時，有沒有足夠的制度工具可以保護孩子，如果這套制度一直沒有完善，那這就是市政府不能切割的責任。

童子瑋要求市府對外說明，為什麼同樣都是孩子受到傷害，有的案件最後停業，有的案件卻仍能繼續招生。為什麼有的教保員被終身禁任，有的卻只停權2年。下周即將召開的第三次認定委員會，全基隆都在看。他也對市長謝國樑喊話：「市民都在看，你愛的到底是媒體形象，還是基隆的下一代？」

基隆市信義區幼兒園教保員不當對待幼兒，成為今天議會定期會討論焦點。謝國樑在議場表示，因為不是只有1名幼童遭不當對待，所以市府的立場很清楚，就是這名教保員應終身不能擔任教保人員。

教保服務人員違法事件認定委員會先前裁處之後，教育處和家長又發現新的不當對待幼兒事證。謝國樑說，委員會下周將再開會審議，有機會將道德勸說這些委員，不要成為兒少保護的障礙，不要成為兒少保護的絆腳石，「我今天話都講到這邊了」，希望這一些委員要自重，要能夠了解他們在社會上所扮演的角色，跟被賦予的意義。

基隆市信義區有幼兒園發生教保員不當對待幼兒事件，基隆市議長童子瑋今天表示，這件事顯示基隆的兒虐問題，已經是制度無法及時接住孩子與家長的系統性問題。圖／童子瑋議長辦公室提供
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童子瑋 兒虐 2026九合一選舉 基隆市選舉 謝國樑 教保員 虐童

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