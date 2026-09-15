快訊

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積滑落 現場畫面曝光

日職／林安可自打球傷退 西武監督擔憂：好像是直接打到膝蓋

疑搶快失控撞機車待轉區 桃園八德車禍5人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

故宮研究大樓屋頂瓦片驚傳大面積滑落 故宮：將盡速修復

聯合報／ 記者何定照／即時報導
故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。記者林伯東／攝影
故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。記者林伯東／攝影

故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，由於地下室有庫房，引起民眾擔憂。故宮表示，這是因掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕造成，目前已設立警示維護，依照文資法向台北市文化局提出修繕計畫，待審查同意即可進行修繕。

故宮說，安管單位在九月十三日凌晨發現研究大樓北面屋頂瓦片有大面積滑落後，於五時五十二分即通報。故宮當時立即檢視研究大樓周邊，設立警示維護，以確保公眾安全。

故宮表示，當時也立即委託建築師於當日中午實地現勘，初步評估除了瓦片滑落，並無其他結構損壞、無結構安全疑慮，不影響研究大樓使用安全。唯一問題是會造成屋頂防水性能折減，較易產生滲漏水問題。

在後續修繕事宜方面，由於故宮除了正館已是歷史建築，北市文資審議在二○二二年將正館周邊的「天下為公」牌坊、華表大道、至善園、梅花鼎、銅獅及圖書文獻、研究大樓等七項重要元素，都登錄為文化景觀，凡有更動都須受北市文化審議通過，故宮也立即通知北市府文化局，於九月十四日會同文化局會勘。

故宮說，依據文資法及「國立故宮博物院院區文化景觀保存維護計畫」規定，相關修繕計畫都須經北市文化局審查同意後才能進行，故宮已於九月十五日下午向北市文化局簡報屋瓦滑落現況及修復計畫，文化局也請故宮盡速提送正式修繕計畫，並表示會配合加速審查。

故宮說，經過此事，故宮為求審慎，在已展開的「新故宮計畫」外，也將同時評估既有的文獻、研究、正館、至善園等院區類似傳統屋瓦現況，全部納入後續整體修繕規畫。

故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。記者林伯東／攝影
故宮研究大樓屋頂瓦片大面積剝落。記者林伯東／攝影

故宮 修復 文化局 文資法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

因應「龍藏經」帶來人潮 故宮北院9月15日起恢復例常開館時間

桃園捷運青線現勘 串聯市區、蘆竹大竹及青埔 市府拚加速審查

國圖等5大學術典藏機構訪德 展現台灣數位漢學資源

串聯桃園市區、蘆竹大竹、青埔 捷運青線今現勘拚加速審查

相關新聞

故宮研究大樓屋頂瓦片驚傳大面積滑落 故宮：將盡速修復

故宮研究大樓北面屋頂瓦片近日傳出大片剝落，由於地下室有庫房，引起民眾擔憂。故宮表示，這是因掛瓦木條腐朽、金屬固定件鏽蝕造成，目前已設立警示維護，依照文資法向台北市文化局提出修繕計畫，待審查同意即可進行修繕。

AI搶譯者飯碗？台法文化獎得主吳錫德：AI是好東西但專業譯者無可取代

「這個社會需要一個翻譯者。任何一個語言如果沒有外來語，這個語言就會慢慢死掉。」第29屆「台法文化獎」頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一淡江大學法文系榮譽教授吳錫德引法國文化評論家班雅明的話表示，「翻譯就是一種再生」，譯者跟藝術家和哲學家的行為相當類似。面對AI的崛起，他認為專業的譯者不會被AI取代，甚至在AI時代更為重要。

不認同幼兒園虐童案裁罰…謝國樑要委員自重 童子瑋指讓教育處尷尬

基隆某幼兒園涉不當對待孩童，市長謝國樑不認同認定委員會裁罰，今天要委員自重，不要成為兒少保護的絆腳石。議長童子瑋表示，謝...

虐童調查親師不對等？謝國樑：未來會讓家長出席認定會議

基隆市議會今天討論幼兒園教保員不當對待幼兒事件，市議員施偉政說，教保員有出席調查會，家長沒有，會擔心孩子被黑箱對待，應讓雙方在同一平台對話。市長謝國樑說，過去無此慣例，未來會讓家長出席認定會議陳述意見。

教保員不當對待幼兒僅停職2年遭轟 謝國樑：希望委員自重 應終身停職

基隆市1家幼兒園教保員不當對待幼兒，被裁罰2年不能任職，家長質疑過輕。市議會今召開定期會，議員關注此事。市長謝國樑說，市府的立場是終身不得任職，認定委員會下周第3度審議此案，他希望委員自重，市府也會道德勸說委員，不要成為兒少保護的絆腳石。

從LV到NDT都愛他！失重舞蹈大師經典《誰會跌倒》首度來台

從Coldplay、蘇打綠到荷蘭舞蹈劇場NDT都爭邀合作，不論LV、愛馬仕都愛他……有「失重大師」之譽的法國著名編舞家暨馬戲藝術家約恩．布爾熱瓦（Yoann Bourgeois），11月將應2026中國信託新舞臺藝術節邀請首度來台，帶來讓人驚奇連連的空間魔術傑作《誰會跌倒》，絕對是年度不可錯過表演。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。