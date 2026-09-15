不是「蠻」好？一堆人用「滿」他超困惑 教育部辭典答案曝光

「滿好的」還是「蠻好的」？日常聊天時經常使用「蠻」字的網友，近日卻發現身邊越來越多人習慣打成「滿好的」，讓他忍不住好奇「到底從什麼時候開始大家都打『滿好的』？」貼文曝光後掀起討論，不少網友指出，「滿」本身就有「很、十分」的意思，讓原PO直呼長知識。事實上，根據教育部辭典，「滿」、「蠻」兩種用法皆有收錄，並非只能二選一。

原PO近日在Threads發文分享，自己過去看到「滿好的」時，總會下意識覺得「不是應該寫『蠻』嗎？」他回憶，從國小課本到日常生活中，似乎都比較常見「蠻好」、「蠻漂亮」等用法，就連身邊同齡朋友平時傳訊息也多半使用「蠻」字。直到最近，他才發現「滿好的」的出現頻率似乎越來越高，讓他忍不住懷疑，難道自己熟悉的用法已經成了「時代的眼淚」？

貼文曝光後，隨即引發大批網友熱議，不少人紛紛留言解答，直指「滿」才是正確用法，有人表示「滿才是正確的呀」、「其實用滿才是正確的」，也有人分享求學時期的經驗，「我以前寫作文的時候寫蠻，然後被老師糾正是滿」，也有網友笑稱，過去原本習慣使用「滿」，卻因身邊的人多用「蠻」而一度懷疑自己，「以前我都用滿，但是大家用蠻，我以為我錯了，看來可以改回來」。不過，也有人情況恰好相反，透露「我之前以為滿是錯的，我最近才改成蠻欸」，意外掀起一場「滿、蠻」用字大討論。

根據教育部《國語辭典簡編本》資料，「蠻」與「滿」作為副詞使用時，皆具有「很、挺」的意思，因此兩種寫法其實都可以使用。辭典中的例句也分別列出「蠻可怕的」、「蠻厲害」以及「滿不錯的」、「滿厲害」，可見「滿」與「蠻」並非誰對誰錯，而是皆屬於現代漢語中可使用的表達方式。

原PO得知「滿」、「蠻」兩種用法皆可後，也忍不住笑稱「真的長知識了，沒想到從小習以為常的用法，原來還有這層講究」，並感謝留言區意外開了一堂「國文小教室」。不少網友則以幽默方式回應，「為了避免爭議我都用鰻魚的鰻」、「滿好的＞很好，蠻好的＞還不錯啦」，也有人乾脆表示「都好啦！」為這場「滿、蠻之爭」畫下有趣句點。