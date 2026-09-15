不認同幼兒園虐童案裁罰…謝國樑要委員自重 童子瑋指讓教育處尷尬

基隆某幼兒園涉不當對待孩童，市長謝國樑不認同認定委員會裁罰，今天要委員自重，不要成為兒少保護的絆腳石。議長童子瑋表示，謝國樑的說法是讓教育處陷於非常尷尬的狀態。

此案經認定委員會2次審議，最後以投票決議裁罰涉案教保員12萬元、停權2年，經市府教育處回溯監視器畫面，發現還有其他5名孩童疑受到不當對待，補充訪談後，將再召開認定委員會審議。

謝國樑上午在議會答詢說，認定委員會共19名委員，其中包含3名市府代表，市府不認同審議結果，因涉案教保員並非針對單一孩童，市府的立場很清楚應終身不得擔任教保員。

謝國樑說，他若有機會將向委員勸說，「不要成為兒少保護的障礙，不要成為兒少保護的這個絆腳石」，希望委員自重，瞭解在社會上扮演的角色及賦予的意義，委員不用面對社會、議會，在房間審完就算了，但市府要面對社會觀點，下次開會前他還會再向委員喊話。

童子瑋受訪說，虐童事件一再發生，凸顯市府教育處管理機制失靈，委員由教育處聘任，市府在態度和政策面向，是否有事先與委員溝通，謝國樑的說法是讓教育處陷於非常尷尬的狀態，且對教育處的公務人員並不公平。

童子瑋表示，市府本應在教保員權益、學童安全等議題上，建立長期完整體系以利維護幼教品質，這起案件光是調閱監視器程序都不明確，市府說不清楚、態度拿不出來、政策方向不清楚，就會衍生一連串的問題，市府應該負起責任。

民進黨市議員鄭文婷、張之豪、施偉政，國民黨市議員呂美玲及無黨籍市議員張芳麗、陳冠羽上午在議會定期會關切這起不當對待孩童案。張之豪說，認定委員會先前針對七堵區的名人幼兒園案做出嚴厲處分，市府將功勞攬在身上，這次處分不符合社會期待，卻推託不是市府單方面可以決定。

呂美玲說，有市議員提到認定委員會的委員由市府聘任，相關懲處判斷必須與謝國樑一致，甚至要做出「政治判斷」，她認為這是不對的，委員應該是獨立、依法律及涉案情節做出判斷。