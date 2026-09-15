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虐童調查親師不對等？謝國樑：未來會讓家長出席認定會議

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今在議會表示，未來召開不當對待幼兒事件時，會讓家長出席陳述意見。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今在議會表示，未來召開不當對待幼兒事件時，會讓家長出席陳述意見。記者邱瑞杰／攝影

基隆市議會今天討論幼兒園教保員不當對待幼兒事件，市議員施偉政說，教保員有出席調查會，家長沒有，會擔心孩子被黑箱對待，應讓雙方在同一平台對話。市長謝國樑說，過去無此慣例，未來會讓家長出席認定會議陳述意見。

基隆市信義區1家幼兒園發生女性教保員不當對待幼兒事件，基隆市教保相關人員違法事件認定委員會討論後，決議裁罰教保員12萬元、2年內不得從事教保人員，家長日前質疑為何讓她2年後仍可回幼兒園當老師？基隆市議會今開定期會討論此事。

施偉政說，教保員不當對待幼兒事件，如果進入法律層面的刑事案件，是另一個層級的問題，但在市府行政調查階段，應有不同的處置方式。

施偉政說，市府行政調查教保員不當對待幼生時，家長第一個想知道，孩子到底做了什麼，讓這個老師會這樣子對他？第二個是家長能不能和老師處在同一個平台對話？信義區這件幼兒遭不當對待事件，市府在調查階段，顯然沒有做到讓家長和老師在同平台對話。

施偉政表示，家長心裡面會有疑問，如果老師是施暴者的話，老師有出席調查會議，但被老師不當對待孩子的家長，卻沒有辦法出席，家長難道不會認為，他的孩子可能被黑箱對待？這是一個很大的疑問，也會減損家長對市府的信任度。

施偉政說，如果能讓老師和家長對等出席調查會議，可能的秩序問題，當然要由主辦調查會議方維持。雙方對等出現是最起碼的安排，如此才能還原、了解，當時到底怎麼了？至少也要聽一聽家長的訴求。

基市府教育處長吳雨潔表示，市府真的很重視這起教保員不當對待幼兒案，並由市府秘書長謝孝昆督導處理作業。市府在8月20日、9月1日召開兩次會議，都有邀請家長參加。

謝國樑回應，市府已有安排家長出席秘書長主持的協調會議，未來在認定委員會開會時，也會讓被害者的家長出席陳述。過去並沒有這樣的慣例，但是因為市府在處理相關事件中，不斷的學習，不斷的研究，所以會讓被害者的家長來陳述意見。

基隆市長謝國樑今在議會表示，未來召開不當對待幼兒事件時，會讓家長出席陳述意見。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長謝國樑今在議會表示，未來召開不當對待幼兒事件時，會讓家長出席陳述意見。記者邱瑞杰／攝影

謝國樑 虐童 會議 幼兒園 基隆

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