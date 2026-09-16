抗衡全台師資荒 康橋推實習教師「月加碼萬元」津貼

全台近年正面臨嚴重的「師資荒」，如何吸引並留住優秀青年人才投入教育第一線，成為各校極力突破的課題。為此，康橋國際學校近日宣布，於各中小學校區全面推動「實習教師輔導計畫」，創業界之先，在政府既有津貼外，每個月再外加 10,000 元實習津貼，連續發放 6 個月（總計額外補助 6 萬元）。同時，計畫也打破過往實習生容易淪為「學校雜務包商」的困境，搭配優先聘任機制，協助優秀人才無縫接軌教職。

面對師資培育與留任的挑戰，康橋國際學校透過實習教師輔導計畫，由資深教師陪伴實習教師進行專業培訓與交流，建立完整職涯發展的銜接機制，協助優秀教育人才扎根教學現場。 圖／康橋國際學校 提供

告別雜務包商 系統化任務精準培訓

除了優渥的津貼補助，康橋更直指教育實習現場的長期痛點。過去許多實習教師常被學校視為「額外人力」，被迫處理大量與教學無關的行政雜事，且輔導成效往往極度依賴「師傅老師」的個人用心程度。康橋強調，校內實習輔導以「全人教育」為核心，具備完整的培育規劃與明確的任務內容，並安排資深的師傅教師給予一對一的實習指導，將重點放在教學實務、導師班級經營與行政運作等三大核心能力，真正以「培育未來正式師資」為目標。

建立晉升綠色通道 實習表現良好優先聘任

為留住優秀人才，康橋亦建立了明確的職涯發展通道。校方指出，凡在實習期間表現良好、展現優異教學潛力與敬業態度者，畢業後將有機會優先獲聘為正式教師。

康橋強調，優秀師資是教育品質的根本，面對當前師資缺乏的挑戰，學校希望透過優良待遇與尊嚴培育環境相結合的方式，吸引更多具抱負與熱忱的教育新星加入團隊。將來會更進一步各師培中心建立合作關係，提供教育現場的經驗分享，一同為培育未來師資努力。