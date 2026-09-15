教保員不當對待幼兒僅停職2年遭轟 謝國樑：希望委員自重 應終身停職

基隆市1家幼兒園教保員不當對待幼兒，被裁罰2年不能任職，家長質疑過輕。市議會今召開定期會，議員關注此事。市長謝國樑說，市府的立場是終身不得任職，認定委員會下周第3度審議此案，他希望委員自重，市府也會道德勸說委員，不要成為兒少保護的絆腳石。

基隆市信義區1家幼兒園發生女性教保員不當對待幼兒事件，家長質疑市府說零容忍、從重處理，但最後這名教保員只被被罰12萬元、2年內不得從事教保服務人員，讓她真無法理解一個老師對3、4歲孩子做出這些行為，為何2年後依然可以回到幼兒園當老師？

今天是基隆市議會定期會首日，市議員鄭文婷在市長施政總報告前提臨時動議，要求謝國樑表態，因為今年6月間七堵區名人幼兒園發生虐童事件後，謝公開宣示虐童零容忍、教保員對幼童沒有愛心請離開，為何信義區這名教保員只停職2年？

謝國樑表示，信義區這家幼兒園案件，因為不是只有1名幼童遭不當對待，所以市府的立場很清楚，就是她該應終身不能任職。只是負責審議的「教保服務人員違法事件認定委員會」19名委員中，3名市府代表只有3人，最後決議裁罰12萬元、停職2年，市府也不能認同。

謝國樑說，因為有新的事證，教保服務人員違法事件認定委員會下周將再開會審議，有機會將道德勸說這些委員，不要成為兒少保護的障礙，不要成為兒少保護的絆腳石，「我今天話都講到這邊了」，希望這一些委員要自重，要能夠了解他們在社會上所扮演的角色，跟被賦予的意義。

謝國樑表示，下周開會的前一天，他會正式跟這些委員再次喊話。事實上這些委員不用面對社會，不用面對議會，「他們就在他們的房間審完就算了，但是我們要去面對社會對我們這件事情的觀點」，所以他希望大家共同來討論，他很希望能夠聚焦，大家來共同討論這些問題。