從LV到NDT都愛他！失重舞蹈大師經典《誰會跌倒》首度來台

從Coldplay、蘇打綠到荷蘭舞蹈劇場NDT都爭邀合作，不論LV、愛馬仕都愛他……有「失重大師」之譽的法國著名編舞家暨馬戲藝術家約恩．布爾熱瓦（Yoann Bourgeois），11月將應2026中國信託新舞臺藝術節邀請首度來台，帶來讓人驚奇連連的空間魔術傑作《誰會跌倒》，絕對是年度不可錯過表演。

布爾熱瓦堪稱法國舞蹈界奇蹟，被《紐約時報》譽為「物理學劇作家」，以展現人類身體與引力對抗極限、有如常在跌倒邊緣的獨到舞蹈語言系統，風靡全球前衛舞蹈、流行音樂、頂尖時尚等領域。台灣觀眾即使不熟悉布爾熱瓦名字，可能早已在社群媒體看過他作品。

例如在《賦格／彈簧床》（Fugue/Trampoline）中，布爾熱瓦步步走上樓梯，下一秒突然向後墜落，隨即又被拋向半空，輕盈回到原點。跌落、騰空、回到原點，彷彿時間不斷倒轉。如此詩意又震撼的影像在社群上瘋傳，讓他獨特的「失重美學」驚艷全球各領域。

Hermès的男裝活動、Louis Vuitton的時尚秀，都能看見布爾熱瓦手筆；蘋果AirPods廣告中，布爾熱瓦透過編舞，將日常街景變成盡情彈跳、騰空的遊樂場；他更在蘇打綠《未了》MV中親自演出，以反覆墜落、彈起的身影，呼應典故出於希臘悲劇的歌詞「薛西佛斯」不斷推巨石上山的象徵。

此次布爾熱瓦在中國信託新舞臺藝術節邀請下首次來臺，帶來廣受國際好評的經典作《誰會跌倒》，將重力、離心力與平衡的變化，轉化為肉眼可見的戲劇張力。舞臺就是一座36平方公尺的巨型懸浮平臺，六位舞者宛如縮小版的人類群像，在不斷傾斜、旋轉、擺盪的平臺上，隨時調整重心，尋找立足之處。布爾熱瓦說，他給所有舞者的任務，就是從「站穩別跌倒」口令開始。

當平臺旋轉，舞者身體向內傾斜；當平臺傾斜，原本穩固的重心也隨之瓦解。重力成為牽動每個動作的力量，舞者被迫奔跑、攀附、相互支撐，顯露人面對失衡時的本能與脆弱，彷彿一場生存試煉。種種奔跑、閃避、跌倒又站起的片刻，都彷彿你我人生寫照，悸動入心。

中國信託新舞臺藝術節《誰會跌倒》11月20日至22日在臺北表演藝術中心球劇場演出，早鳥八折限時開賣，邀您走進劇場，一窺重力如何成為舞伴，「跌倒」又如何化為探問人生的詩意舞蹈。布爾熱瓦著名彈簧床與階梯作品https://www.youtube.com/watch?v=FQXSZspTYBo