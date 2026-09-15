獎勵農漁民子女就學金 16日起開放申請

農業部持續提供「獎勵農漁民子女就學金」，115學年度第1學期申請期間從明天起至10月15日。

農業部今天發布新聞稿指出，為減輕農漁民家庭子女的就學負擔，持續提供「獎勵農漁民子女就學金」，115學年度第1學期申請期間自16日至10月15日，可向戶籍所在地的基層農（漁）會提出申請，補助金額依學生就讀公、私立高中職或大專校院不同，每學期可領新台幣4000元至1萬3000元不等。

農業部說，相關申請表件已公告於農業部官網，民眾如有疑問，可向當地農（漁）會洽詢，或撥打農業部諮詢專線（02）449-9595。

根據農業部公告的申請資格，申請人須為農保被保險人或農會正會員之農民，或為漁會甲類會員之漁民；申請人之子女或孫子女，應就讀國內高中職或大專校院；學生前一學期操行成績須達乙等或70分以上；學生父母114年度綜合所得稅各類所得合計未超過120萬元。

農業部說，原則上不得同時申領其他政府提供的學雜費減免或教育補助，例如教育部高中職全面免學費等。不過，若就讀私立大專校院，並已獲得教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」補助，每學期減免1萬7500元學雜費者，仍可同時申請這項就學金，讓更多學生實際受惠。

農業部統計，114年的「獎勵農漁民子女就學金」已補助約5.6萬名學生。