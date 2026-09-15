快訊

台中榮總廠商無照代開刀風暴…2神經外科名醫收公關費 今均判緩刑

熱話題／死刑爭議再起！繼歐陽榕後又一死囚林旺仁病逝 全台死囚還有34人

救了整棟的人自己卻不治…管理員衝火場滅火倒下 住戶不捨募款

聽新聞
0:00 / 0:00

獎勵農漁民子女就學金 16日起開放申請

中央社／ 台北15日電

農業部持續提供「獎勵農漁民子女就學金」，115學年度第1學期申請期間從明天起至10月15日。

農業部今天發布新聞稿指出，為減輕農漁民家庭子女的就學負擔，持續提供「獎勵農漁民子女就學金」，115學年度第1學期申請期間自16日至10月15日，可向戶籍所在地的基層農（漁）會提出申請，補助金額依學生就讀公、私立高中職或大專校院不同，每學期可領新台幣4000元至1萬3000元不等。

農業部說，相關申請表件已公告於農業部官網，民眾如有疑問，可向當地農（漁）會洽詢，或撥打農業部諮詢專線（02）449-9595。

根據農業部公告的申請資格，申請人須為農保被保險人或農會正會員之農民，或為漁會甲類會員之漁民；申請人之子女或孫子女，應就讀國內高中職或大專校院；學生前一學期操行成績須達乙等或70分以上；學生父母114年度綜合所得稅各類所得合計未超過120萬元。

農業部說，原則上不得同時申領其他政府提供的學雜費減免或教育補助，例如教育部高中職全面免學費等。不過，若就讀私立大專校院，並已獲得教育部「拉近公私立學校學雜費差距及其配套措施方案」補助，每學期減免1萬7500元學雜費者，仍可同時申請這項就學金，讓更多學生實際受惠。

農業部統計，114年的「獎勵農漁民子女就學金」已補助約5.6萬名學生。

子女 漁民 農業部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

丟頭路怎養孩？失業勞工子女扶助金申請開跑 孩讀私校每人補助2.6萬

北市營養午餐香蕉品質不佳？ 真相超誇張

政府帶頭落實員工托育 設166處職場互助教保中心

社群掀大學宿舍開箱潮！政大被點名「純獄風」 校方發聲了

相關新聞

AI搶譯者飯碗？台法文化獎得主吳錫德：AI是好東西但專業譯者無可取代

「這個社會需要一個翻譯者。任何一個語言如果沒有外來語，這個語言就會慢慢死掉。」第29屆「台法文化獎」頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一淡江大學法文系榮譽教授吳錫德引法國文化評論家班雅明的話表示，「翻譯就是一種再生」，譯者跟藝術家和哲學家的行為相當類似。面對AI的崛起，他認為專業的譯者不會被AI取代，甚至在AI時代更為重要。

台法文化獎巴黎頒獎吳錫德、盧松 李遠：藝術是台灣通往世界最短距離

第29屆台法文化獎14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行頒獎典禮，兩位得主分別是台灣淡江大學法文系名譽教授吳錫德與巴黎索邦大學歷史系副教授盧松（Victor Louzon）。文化部長李遠親自赴法主持頒獎典禮，他說，吳錫德用一生將法國介紹給台灣；盧松則以專業將台灣帶向世界；「一位從台灣出發，走進法國文化；一位從法國出發，走進台灣歷史。」而透過成立30年的台法文化獎，證明「藝術，是台灣通往世界最短的距離；自由與人文精神，則是台灣與國際共享的核心價值。」

教保員不當對待幼兒僅停職2年遭轟 謝國樑：希望委員自重 應終身停職

基隆市1家幼兒園教保員不當對待幼兒，被裁罰2年不能任職，家長質疑過輕。市議會今召開定期會，議員關注此事。市長謝國樑說，市府的立場是終身不得任職，認定委員會下周第3度審議此案，他希望委員自重，市府也會道德勸說委員，不要成為兒少保護的絆腳石。

穩定特教現場支持人力 國教署培訓215人強化校園照顧

教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委由國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會，分別於國立新竹特殊教育學校及台南特殊教育學校辦理為期4日的「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」，共計215人參訓，透過攜手醫療專業強化校園照顧能量。

從LV到NDT都愛他！失重舞蹈大師經典《誰會跌倒》首度來台

從Coldplay、蘇打綠到荷蘭舞蹈劇場NDT都爭邀合作，不論LV、愛馬仕都愛他……有「失重大師」之譽的法國著名編舞家暨馬戲藝術家約恩．布爾熱瓦（Yoann Bourgeois），11月將應2026中國信託新舞臺藝術節邀請首度來台，帶來讓人驚奇連連的空間魔術傑作《誰會跌倒》，絕對是年度不可錯過表演。

想當老師嗎？老師們的崩潰日常TOP 10出爐 第一名超有共鳴

一年一度的教師節快到了，還在煩惱送禮？老師們最想要的恐怕是更好的工作環境。究竟老師們的日常有哪些辛苦之處？本文一次看。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。