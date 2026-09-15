AI搶譯者飯碗？台法文化獎得主吳錫德：AI是好東西但專業譯者無可取代

「這個社會需要一個翻譯者。任何一個語言如果沒有外來語，這個語言就會慢慢死掉。」第29屆「台法文化獎」頒獎典禮14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行，得主之一淡江大學法文系榮譽教授吳錫德引法國文化評論家班雅明的話表示，「翻譯就是一種再生」，譯者跟藝術家和哲學家的行為相當類似。面對AI的崛起，他認為專業的譯者不會被AI取代，甚至在AI時代更為重要。

吳錫德在淡江大學任教近40年，曾任淡江大學法語系主任、法語學院院長等，指導近3000名學生。他於1996年創立「中華民國法語教師協會」、2014年創立「台灣法語譯者協會」，更在台灣籌辦首屆世界法語日活動，並創設法文翻譯獎，為表彰其貢獻，法國政府於2016年授予「學術棕櫚勳章」。吳錫德亦撰寫多本重要教學著作，為台灣的法語學習者奠定重要的基礎。

吳錫德致詞時回憶，他在1980年代留學法國，1986年學成返台、到巴黎警察局辦理出境時，職員問他「你的條件很好，為什麼不申請法國籍？」他回：「我想家」。當時台灣還在戒嚴時期，朋友也責怪他「為什麼不留在法國？」但他認為「我的家鄉需要我」，「法國已給我一把知識的鑰匙，我就有必要與責任去打開它。」

早年台灣的法文書籍多為間接翻譯、二手翻譯。卡謬獲得諾貝爾文學獎的隔年(1958年)，台灣便出版了「異鄉人」，卻是從英文版翻來；第二個版本則是從日文翻譯。吳錫德表示。1980年以前出版的「異鄉人」，至少有10個譯本，卻沒有一個是直接從法文原文翻譯而來，直到1981年志文版的「異鄉人」才是直接譯自法文。吳錫德常接受出版社的拜託找法文譯者，不但自己投入翻譯，也成立台灣法語譯者協會培訓譯者。

AI的崛起會搶譯者飯碗嗎？「我覺得AI是好東西。」吳錫德提出不同的看法。他解釋，沒有AI的時代，他要翻譯一本書，桌上得有十本以上的參考書，只是為了找一個字或一句話。但有了AI幫他蒐尋，他可以省下3分之1或5分之2的工作量。

「但AI不能取代譯者。」吳錫德表示，AI可以取代一般的譯者，卻不能取代專業的譯者。AI只能給翻譯上的建議，而譯者必須具備足夠的水準與判斷力、包括國外的生活經驗與大量的閱讀，才能判斷、掌握最好的譯法。用AI翻譯軟體可以對話，卻無法做更精緻或文化性的翻譯，「一個專業的譯者不會被AI取代，甚至在AI時代更為重要。」他鼓勵年輕譯者多讀書、多接觸外國社會，認為譯者如果不懂生活，只會用書本字典上的字，很快就會被AI取代。