台法文化獎巴黎頒獎吳錫德、盧松 李遠：藝術是台灣通往世界最短距離

第29屆台法文化獎14日晚間於巴黎法蘭西學院大會議廳舉行頒獎典禮，兩位得主分別是台灣淡江大學法文系名譽教授吳錫德與巴黎索邦大學歷史系副教授盧松（Victor Louzon）。文化部長李遠親自赴法主持頒獎典禮，他說，吳錫德用一生將法國介紹給台灣；盧松則以專業將台灣帶向世界；「一位從台灣出發，走進法國文化；一位從法國出發，走進台灣歷史。」而透過成立30年的台法文化獎，證明「藝術，是台灣通往世界最短的距離；自由與人文精神，則是台灣與國際共享的核心價值。」

台法文化獎自1996年起由文化部（前文建會）與法蘭西學院人文政治科學院共同辦理，以公開徵件方式徵選，評審會議由台法雙方逐年輪流於台北及巴黎召開，每年於法蘭西學院公開舉行授獎儀式。

今年是台法文化基金會成立30周年，文化部長李遠、法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚-大衛・萊維特（Jean-David Levitte）共同主持典禮。與會來賓包括前終身秘書尚侯貝・皮特（Jean-Robert Pitte）、院士巴斯蒂・布吉燁（Marianne Bastid-Bruguière）、院士皮耶爾・德沃維（Pierre Delvolvé）、院士丹尼爾・安德勒（Daniel Andler）、駐法國代表處大使郝培芝、駐法國台灣文化中心主任陳宏星、法國國民議會議員暨友台小組副主席埃里克・馬堤諾（Eric Martineau）、法國國民議會議員暨前副議長萊蒂蒂亞・聖珀（Laetitia Saint-Paul）、高希市（Gauchy）市議員亞歷山大・勒克萊克（Alexandre Leclercq）等。典禮共計百餘人出席，見證台法30年文化交流成果。

尚-大衛・萊維特表示，台法文化獎去年完成未來5年協議續約。30年來，台法文化獎延續「表彰展現歐洲與台灣深厚關係，或致力於深化台歐文化交流的藝術與文學傑作」等初衷，持續推進歐洲、法國與台灣之間的文化交流。

談到今年兩位得主。李遠說，盧松長期投入台灣當代政治史及1945年轉型時期的研究；其重要貢獻在於「讓台灣人民成為自身歷史的主體，而不是大國敘事中的配角。」盧松在索邦大學開設台灣史課程，致力於促進台灣研究成果的翻譯與傳播，持續推動學生赴台進行田野研究。透過他的研究，台灣的歷史經驗與民主歷程，得以進入歐洲學術研究與公共討論。

吳錫德奉獻於法語教育、翻譯和法國文學、思想的推廣；培育近3000名法語人才，並長期投入翻譯、出版與法語教育組織的建立。「我個人便是閱讀吳錫德的作品，對法國有所了解。」李遠指出，對許多台灣學生而言，吳錫德不只為他們奠定一門語言的基礎，更是打開一扇通往世界的門。

2006年台法文化獎得主、偶戲大師班任旅在法蘭西學院大會議廳特別搭建的戲台上，演出為基金會成立30周年編排的台灣傳統布袋戲，並將戲中主角、穿著院士袍的孫悟空布袋戲偶送給李遠。「一位法國藝術家，用他的生命學習、保存並傳承台灣的掌中藝術。」李遠認為，觀眾所看見的不只是一種藝術形式從台灣來到法國，而是一種文化被另一個人欣賞、珍惜，最後成為他生命一部分的故事，「這就是文化交流最動人的地方。」

文化部長李遠（右）、法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚-大衛・萊維特（左）頒獎給台法文化獎得主盧松。記者陳宛茜／攝影

第29屆台法文化獎14日晚間於法國巴黎法蘭西學院大會議廳舉行頒獎典禮，得主為台灣淡江大學法文系名譽教授吳錫德（左一）與巴黎索邦大學歷史系副教授盧松（右三）。右一為文化部長李遠。記者陳宛茜／攝影

2007年台法文化獎得主、偶戲大師班任旅在法蘭西學院大會議廳特別搭建的戲台上，演出為基金會成立30周年編排的台灣傳統布袋戲。記者陳宛茜／攝影

文化部長李遠（右）、法蘭西學院人文政治科學院年度主席尚-大衛・萊維特（中）共同主持台法文化獎典禮。圖／文化部提供