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穩定特教現場支持人力 國教署培訓215人強化校園照顧

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部國教署委由國立陽明交通大學規劃「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」。圖／教育部提供
教育部國教署委由國立陽明交通大學規劃「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」。圖／教育部提供

教育部國教署推動「特殊醫療照顧兒童」就學計畫，委由國立陽明交通大學及社團法人台灣重症兒360發展協會，分別於國立新竹特殊教育學校及台南特殊教育學校辦理為期4日的「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」，共計215人參訓，透過攜手醫療專業強化校園照顧能量。

需接受醫療照顧的特教生，在就學過程中常面臨呼吸、抽吸、進食、給藥等特殊醫療照顧需求。過去，許多家長為讓孩子順利上學，往往選擇入校陪讀，甚至辭去工作全職照顧；學校人員也面臨如何兼顧教育與安全、提供適切醫療照顧的挑戰。

為穩定特教現場支持人力，國教署表示，除持續增補特教助理人員，也委由國立陽明交通大學規劃專業培訓課程，集結醫師、藥師、呼吸治療師、物理治療師、護理師等專業人員組成講師團隊。首日培訓學校教職員工，課程包含特殊醫療照顧兒童特性、疾病認識、緊急處置及藥物使用等；第二、三天則針對特教助理人員、教師、校護及相關專業人員，採小班實作教學，包含呼吸道分泌物處理、使用氧氣、甦醒球及呼吸器、抽吸技術、進（灌）食協助、造口照顧、動作與活動功能照顧、擺位及輔具使用等，並須通過課後測驗與實作檢核。

參加研習的戴姓教師助理員表示，透過研習對呼吸重症兒童常見問題及照護有更深入了解，並從實際案例學習判斷與處置方式。李姓校護則表示，課程介紹特殊重症兒童的身心狀況、照護需求及學習、日常生活可能遇到的問題，也讓她了解到照護及教學都需依個別需求提供適當協助。

國教署表示，攜手專業醫療團隊，透過系統性培訓，提升學校人員應對特教生醫療與照顧需求的專業自信及能力，確保學生適性學習，營造更友善、安全的教育環境。

教育部國教署委由國立陽明交通大學規劃「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」。圖／教育部提供
教育部國教署委由國立陽明交通大學規劃「特殊醫療照顧兒童就學照顧訓練課程」。圖／教育部提供

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