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追尋女攝影記者身影 吳垠慧盼鏡頭後的她們被看見

中央社／ 台北15日電

新聞現場常見到「攝影大哥」，女性攝影記者則像被「隱身」一般讓人印象模糊。資深美術記者吳垠慧近期完成「鏡頭後的她們：台灣女攝影記者探尋」一書，透過親身訪談盼讓這群敬業身影被更多人看見。

「鏡頭後的她們」一書近期上市出版，談及想要以「攝影記者」為主題寫書的原因，吳垠慧接受訪問時表示，她在大學時曾參加攝影社團，經歷過底片及暗房沖洗年代，「對相機本身滿有感的」。之後進入「典藏．今藝術」雜誌工作，當年因沒有專職攝影，自己須身兼採訪、寫稿與拍照，經常疲於奔命；而進入報社工作，有專職攝影記者分工，也深切體認到攝影記者的辛苦。

真正起心動念則是受到近年多本西方女性攝影記者出版品的影響，吳垠慧指出，像是美國戰地女攝影記者琳賽．艾達里歐（Lynsey Addario）的傳記書「鏡頭背後的勇者」（中譯本），以及許多女性攝影記者的攝影集（英文版）等，這些著作都讓她產生強烈共鳴，「她們從自身的角度，書寫她們怎麼成為一名攝影記者，也包括作品的呈現」。

再回首台灣女性攝影記者身影，似乎呈現出一種「既存在，卻又是一種缺席的狀態」，吳垠慧表示，如何填補「性別資料的缺口」變成她撰寫「鏡頭後的她們」的核心概念。

吳垠慧指出，攝影記者是一項挑戰性十足的職業，長期以來由男性主導，台灣女攝影記者如何克服這些挑戰，面對外界性別偏見的眼光，又是如何自處，這些疑問都是促使她投入書寫的動力。

書中收錄許多精彩照片，吳垠慧表示，這些徵集不易的照片，見證台灣曾經歷過的政治、外交、經濟、街頭抗爭、天災人禍、體育競賽等新聞事件，例如1960年美國總統艾森豪來台、1986年桃園機場事件和颱風韋恩重創澎湖、1987年台北反雛妓大遊行、1990年野百合學運、2014年太陽花學運、2017年大觀社區反迫遷等等，在這些歷史現場，「女性攝影記者從未缺席」。

吳垠慧在書中寫到，「台灣女攝影記者『小史』猶在發展，照片裡沒有荷槍的孩童或爆炸的街頭，有的只是台灣社會變遷下流動的人、事與生活場景，而這正是本書的目的：留下台灣女攝影記者工作的軌跡，記錄她們走過的路，讓後繼者有跡可循。」

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