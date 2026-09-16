中國科大勇奪20件德國紅點設計獎 跨域設計成果獲國際肯定

中國科技大學視覺傳達設計系2026年國際競賽成果亮眼，接連獲得德國紅點設計獎20件、紐約Young Ones ADC 20項、教育部全國技專校院學生實務專題競賽2金1銀1佳作、新一代金點新秀獎3項及A+文化資產創意獎4項等國內外重要獎項，累計超過50項大獎，展現其設計教育長期推動跨域整合與實作教學的成果。

中國科大視傳系「山有狩」榮獲2026德國紅點Best of the Best最高榮譽。 圖／中國科大 提供

德國紅點設計獎日前公布得獎名單，中國科大視傳系在「紅點品牌與傳達設計大獎」中一舉拿下19件WINNER獎，另有1件作品獲得BEST OF BEST大獎，得獎作品涵蓋地方創生、品牌、插畫、書籍設計、包裝及數位應用等領域，包含「纖學」、「鹽風」、「魚日子」、「蕨系」、「山有狩」、「符美」、「植廢行動」、「合院映象」、「有緣來坐伙」、「乘潮神祇」、「寄望」，呈現跨領域整合的設計能量。

其中，由學生團隊邱子玲、李昕湲、劉豫靜、蕭沛亞、李思嫻、林瑄紜合作，李政達、陳建勳兩位老師指導的專題作品「山有狩」，更榮獲紅點最高榮譽Best of the Best。該獎項為紅點品牌與傳達設計獎最高等級獎項之一，僅頒發予少數具卓越設計品質與創新表現的作品。

「山有狩」以台灣原民狩獵文化為設計發展核心，學生透過深度觀察、訪談與溝通，了解原民狩獵文化傳統，再將設計理念導入跨領域應用技術，透過專題作品進行文化與設計的轉譯，展現學生從文化理解、設計發想至實務應用的整合能力。

中國科大視傳系作品「乘潮神祇」、「鹽風」與「魚日子」榮獲2026年國內外多項設計大獎。 圖／中國科大 提供

中國科大114學年度畢業製作總召李政達老師表示，設計教育的價值不只是追求競賽成績，而是培養學生觀察社會、理解文化與解決問題的能力。近年來中國科大視傳系學生持續於德國紅點設計獎、美國Young Ones ADC、新一代設計展及教育部全國專題競賽等國內外舞台獲得肯定，代表中國科技大學長期推動跨域設計與實作教學的成果展現，讓學生能以設計回應社會需求，走向更寬廣的國際創意舞台。