曾虛白新聞獎公布入圍名單 45件作品角逐新聞榮耀

第52屆曾虛白先生新聞獎今天公布入圍名單，共有45件作品入圍。其中，財團法人報導者文化基金會共有6件作品入圍，為本屆入圍件數最多的單位。

本屆入圍作品涵蓋公共政策與治理、社會議題與人權、交通城市與居住、產業勞動與經濟轉型、科技與未來發展、環境氣候與永續，以及地方創生文化與人物等面向，展現新聞工作者深入調查、持續追蹤及回應社會議題的專業精神。頒獎典禮將於11月24日在張榮發基金會國際會議中心舉行。

曾虛白先生新聞獎為台灣新聞界重要獎項之一，每年吸引各大媒體及自由投稿人參與。今年共有45件入圍作品，關注社會不同面向，不僅報導重大事件，也進一步追問事件背後的制度成因、社會影響及可能的解方，呈現新聞工作者從事件追蹤至制度檢視的報導深度。

在入圍件數方面，「公共服務報導獎」文字類有7件、影音類7件、音頻類6件及數位創新類5件入圍，「新聞學術著作獎」本屆入圍從缺，詳細入圍名單可參考曾虛白先生新聞獎官網。

「信義房屋社區營造與地方創生報導獎」共有7件作品入圍，呈現地方創生與社區發展的多元面貌；「台電大專院校學生環境與生態永續報導獎」則有文字類5件、影音類5件及短影音類3件入圍，展現青年世代對環境永續的關注。

本屆入圍作品除持續關注公共議題，也呈現當前社會面臨的新挑戰。人工智慧（AI）快速發展衝擊媒體生態，相關作品從新聞流量、內容生成及記者角色等面向進行探討；社會議題則聚焦兒少安全、社會福利、急診醫療及移工等弱勢與制度性問題，透過調查與追蹤報導呈現問題核心。

環境與永續議題同樣受到關注，從風災重建、光電廢棄物、電動公車，到土地利用、生態保育及農業循環等，呈現氣候變遷與環境政策對地方及產業的影響。此外，數位創新類作品運用數據、地圖及互動設計等方式，拓展新聞敘事的可能性。

財團法人曾虛白先生新聞獎基金會表示，本屆入圍作品議題多元，呈現當前台灣社會所面臨的多重挑戰。作品也透過文字、影音、音頻及數位創新等不同媒體形式，持續深化新聞敘事與公共議題的連結，展現新聞工作者對重要議題的投入，期盼透過新聞專業，讓更多議題受到關注。