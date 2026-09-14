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比搶學區房還早！葳格名額「出生滿月就排隊」 外校生擠破頭搶進

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
深耕中部26年的葳格幼兒園忠明校區，目前持續滿招。圖／業者提供
深耕中部26年的葳格幼兒園忠明校區，目前持續滿招。圖／業者提供

少子化浪潮席捲全台，幼兒園進入「搶學生」時代，台中卻出現反常現象！中部知名的葳格國際學校幼兒園忠明校區逆勢滿招，家長搶名額竟像搶學區房，孩子甚至才出生滿月、領到媽媽手冊，就開始詢問卡位。

深耕中部26年的葳格幼兒園忠明校區，目前持續滿招，尤其幼兒園畢業生直升葳格國小部比例高達9成，導致國小部對外名額有限，不少外校家長因此搶進葳幼，市場更傳出：「想讀葳小，必須先進葳幼。」

這股「卡位潮」有多早？據了解，部分家長孩子一滿月、領到媽媽手冊之後，就開始預約詢問未來名額，提前布局幼兒園到國小的就學路徑。而這些家長，有很高的比例是來自企業經營者或企業菁英。

面對持續湧入的需求，葳格幼兒園忠明校區強調，「新學年不加開新班」，不會因為市場需求無限擴大招生，而是堅持維持班級規模與學習品質。

更關鍵的是，有名額也不代表一定能入學。校方表示，孩子須經到校能力評估，家長並接受一對一園長面談，確認家庭與學校教育理念是否具備共識，同時針對孩子入學前仍可強化的生活自理、學習習慣等能力進行討論。

校方強調：「不是搶到名額就贏，而是適合，才進得來。」避免孩子入學後才發現親師理念落差，反而影響珍貴的黃金學習期。

葳格幼兒園忠明校區長期推動主題式教學、專題探討及多元國際化校園氛圍，加上寬敞校地與26年教育口碑，成為家長提前卡位的重要因素。

少子化下，多數學校煩惱「如何招到學生」，葳格忠明校區面對的卻是：名額有限，如何把真正適合的孩子留下來？從「學校搶學生」變成「家長搶學校」，甚至領到媽媽手冊就開始搶名額，這場少子化時代的教育「搶位戰」，正悄悄在台中上演。

葳格幼兒園忠明校區26年的教育口碑，成為家長提前卡位的重要因素。圖／業者提供
葳格幼兒園忠明校區26年的教育口碑，成為家長提前卡位的重要因素。圖／業者提供

葳格幼兒園忠明校區長期推動主題式教學、專題探究及多元國際化的校園環境。圖／業者提供
葳格幼兒園忠明校區長期推動主題式教學、專題探究及多元國際化的校園環境。圖／業者提供

名額 學區 葳格國際學校 幼兒園 少子化

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