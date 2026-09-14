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教育部首辦大專校院無障礙評選 7校獲獎最高獎1000萬元

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
榮獲新制建築物類組銀質獎的國立陽明交通大學團隊。圖／教育部提供
榮獲新制建築物類組銀質獎的國立陽明交通大學團隊。圖／教育部提供

教育部今日下午2時於台北國際會議中心舉辦「115年度大專校院優良校園無障礙建築物評選及獎勵頒獎典禮」，表揚7所獲獎學校，其中金質獎2校、銀質獎3校、佳作及傑出改善獎各1校；另頒發優秀人員獎15名及優秀協力團隊獎5組。這是教育部首次辦理的相關評選，期盼引導學校持續提升校園無障礙環境的可及性與可用性。

教育部表示，該獎項包含既有建築物及新制建築物類組，本年度金質獎，既有建築物類組由國立雲林科技大學圖書館獲得，新制建築物類組由國立彰化師範大學理學1館獲得，每校獲新台幣（以下同）1000萬元獎勵經費；銀質獎既有建築物類組由國立台中教育大學求真樓及義守大學綜合教學大樓獲得，新制建築物類組由國立陽明交通大學研究生第三宿舍獲得，每校獲500萬元獎勵經費；中山醫學大學正心樓榮獲佳作，中原大學商設館榮獲傑出改善獎。

教育部說，本次評選由學校自主提報，經初選、到校複選現勘及決選會議，並由建築師、專家學者及社福團體代表共同評選，從行政運作、法定無障礙設施及主要動線、設施品質及數量、積極作為及特色亮點，以及實際使用與維護管理等面向綜合評選。

獲金質獎的國立雲林科技大學圖書館，因應既有空間條件調整書架通道，保留通行及迴轉空間，並提供無障礙導覽資訊、建築物通報系統QR Code、可調整高度電動桌及輪椅充電插座，方便學生通行、取得資訊及使用館內資源。

國立彰化師範大學理學1館則在各樓層設置無障礙廁所，將照明開關設於輪椅使用者可操作的高度，樓梯扶手也設置點字資訊，方便輪椅使用者就近如廁、自行操作照明，也協助視覺障礙學生辨識樓梯動線；學校另建立無障礙寢室清掃申請制度，將無障礙支持延伸至宿舍日常生活。

獲傑出改善獎的中原大學商設館為民國66年完工的既有建築，因建築物外部缺乏增設電梯的適當空間，學校在完成結構補強後，利用樓梯間中央原有的上下貫通空間，增設可通達各樓層及夾層的無障礙電梯，在有限空間中改善垂直通行，兼顧校舍活化及使用需求。

教育部表示，大專校院是學生的學習、生活、探索與參與的重要場域；校園無障礙不僅涉及建築管理及工程，更關係教育品質及身心障礙學生的受教權益，也是落實《身心障礙者權利公約》所揭示的尊嚴、平等與充分參與精神的重要一環。

榮獲新制建築物類組金質獎的國立彰化師範大學團隊。圖／教育部提供
榮獲新制建築物類組金質獎的國立彰化師範大學團隊。圖／教育部提供

教育部常務次長朱俊彰開幕勉勵獲獎學校及全國大專校院。圖／教育部提供
教育部常務次長朱俊彰開幕勉勵獲獎學校及全國大專校院。圖／教育部提供

榮獲傑出改善獎的中原大學團隊。圖／教育部提供
榮獲傑出改善獎的中原大學團隊。圖／教育部提供

榮獲既有建築物類組金質獎的國立雲林科技大學團隊。圖／教育部提供
榮獲既有建築物類組金質獎的國立雲林科技大學團隊。圖／教育部提供

教育部 校園 圖書館

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