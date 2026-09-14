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科學不只在課本裡 百大實驗室開門、北車變身科學遊樂場

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
廣受學子喜愛Kiss Science，國科會宣布，今年的活動將正式啟動。圖／國科會提供
廣受學子喜愛Kiss Science，國科會宣布，今年的活動將正式啟動。圖／國科會提供

科學也能邊走、邊玩，甚至動手解謎，國科會「2026 Kiss Science」正式啟動。國科會主委吳誠文表示，今年活動規模再升級，除開放全台超過百個科研場域，還新增34個首度亮相的「隱藏版」場域，並推出5條「科學走讀」路線及12場高中生限定主題營隊，希望翻轉大眾對科學枯燥、艱澀的印象，讓不同年齡的民眾都能找到適合自己的探索方式。

今年活動一大亮點，是台北車站將搖身一變成為「巨大科學遊樂場」。「2026 Kids’ Science—小小科學家來敲門」首度結合台灣科普環島列車，10月24日將在台北車站大廳設置30多個互動攤位，另有「科學影城」、雙語演出「科學大驚奇」及「KS大富翁」等活動。

想知道科學家平常都在做些什麼，今年也有機會直接走進實驗室一探究竟。活動串聯全台超過百座實驗室，領域橫跨人工智慧、生醫、太空、農業及人文研究，由研究人員親自帶領參觀，近距離認識科研設備，也了解一項新技術如何從實驗室出發，逐步走進日常生活。

不想整天待在室內，今年也首度推出「科學走讀」，由專家陪同民眾搭車旅行，深入台中、台南、花蓮及台東等地，共規畫5條一日遊路線。行程將在地生態、產業發展及科研特色結合，帶領民眾換上「科學眼鏡」，重新認識台灣的自然環境、人文風貌與科技發展。

針對科學研究及未來升學方向感到好奇的高中生，活動另設計12場「探索營隊」。內容涵蓋火箭工程、生物標本採集與解析、前瞻半導體技術等熱門領域，學生除能親手進行實驗，也可與研究人員面對面交流，了解科學家的工作日常及職涯發展。

「Kids’ Science科學大驚奇」座位區即日起至9月30日開放親子兩人一組登記，10月1日公布抽籤結果；學校團體平日參訪已開放預約，假日參訪、科學走讀及高中生主題營隊則自10月1日起受理報名。詳細資訊可至「2026 Kiss Science」[活動官網](https://kissscience.tw/)或[臉書粉絲專頁](https://www.facebook.com/kissscience/)查詢。

實驗室 課本 科學

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