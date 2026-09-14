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陳儀深：建立合乎史實史觀 才能防禦北京認知作戰

中央社／ 台北14日電
國史館14日舉行卸任、新任館長交接典禮，總統府秘書長潘孟安（中）擔任監交人，卸任館長陳儀深（左）、新任館長陳翠蓮（右）完成印信交接。中央社
國史館14日舉行卸任、新任館長交接典禮，總統府秘書長潘孟安（中）擔任監交人，卸任館長陳儀深（左）、新任館長陳翠蓮（右）完成印信交接。中央社

國史館今天舉行館長交接典禮。卸任館長陳儀深說，台灣必須建立合乎史實與普世價值的史觀，才能防禦來自北京的認知作戰，此外他最想推動歷任總統圖書館，因為不論在威權統治時代，或是總統直接民選時代，總統都是台灣政治的重心。

國史館今天舉行館長交接典禮，陳儀深交棒給新任館長陳翠蓮，並由總統府秘書長潘孟安監交，前立法院長游錫堃、總統府資政姚嘉文等人受邀出席。

陳儀深致詞提到，擔任館長任內，比較大量出版的是白色恐怖政治案件，可以說目不暇接，這是因為前總統蔡英文時代「完全執政」，有所謂框架立法，通過政治檔案條例、促進轉型正義條例等，致使大量檔案開放解密的緣故。

陳儀深表示，戰後台灣的政治發展，與長期戒嚴、反抗威權、政治受難以及國際救援息息相關，「我們必須根據國內外的檔案、建立合乎史實以及普世價值的史觀，才能防禦來自北京的認知作戰」，爭取國際上友好、共享自由民主價值的國家的支持。

陳儀深也說到多次帶領國史館人員出國訪問情況，他認為立法院要學習韓國、重視要建立歷任總統檔案的管理制度。

陳儀深說明，他最想推動「歷任總統圖書館」，因為戰後台灣的政治發展，若要拉出一條軸線，不論在威權統治時代，或是民主化之後總統直接民選的時代，總統都是台灣政治的重心，總統的檔案不應該混在整個行政系統的檔案大海裡面，應該切出來，這不但是為了研究方便，而且是為了凝聚國民共識，不論是威權總統或民主總統，就檔案管理而言，應該被平等看待。

陳儀深也提到，1945年戰後台灣是如何「生」出來的，國史館在9月9日剛剛開展的「亮光與暗影—觀看1945台灣的多重視角」，就是在做這方面的嘗試，1945年台灣的「新生」並不是過去國民黨以及現在共產黨宣傳洗腦的那種片面的光復史觀所能說清楚的。

陳儀深 史觀 北京 國史館 館長

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