新任國史館長陳翠蓮指近年偷換概念嚴重 盼深耕台灣民主化歷史

新任國史館長陳翠蓮今天表示，針對未來工作重點，希望繼續深耕台灣民主化歷史，因為近年偷換概念情況嚴重，甚至有人要組「黨外大聯盟」，這種嘲諷、打擊，會讓民眾對民主體制失去信心，另外也要處理過去困難的歷史等。

國史館今天舉行卸任、新任館長交接典禮，新任館長陳翠蓮致詞時，先說明為何接受總統賴清德的邀請，擔任國史館長。

陳翠蓮說，總統今年6月初突然召見她，並關心為何台灣民主化已30多年，很多民眾對台灣歷史的認識沒有更新，停留在過去威權統治所灌輸的那一套，以及民眾的政治認同分歧為何這麼嚴重等問題，是否是轉型過程中哪個環節沒有做好。

陳翠蓮表示，這個邀請來得很突然，畢竟她在學術工作很單純愜意，若要轉換到政治工作，可能要戴著鋼盔，但她心想，已享受30年的歲月靜好時光，受到國家栽培，現在應該要有一點公共精神，應該回饋，因此考慮一週，決定接受總統的邀請。

陳翠蓮致詞中，說明國史館在多任館長努力下，累積非常多豐碩的成果，也說她在此基礎下，未來有幾個初步工作重點。

陳翠蓮說，第一個重點就是希望能繼續深耕有關台灣民主化的歷史，好好審視何謂威權統治、獨裁統治，以及威權統治為何會對社會造成傷害，而進行深化民主化歷史的工作，不僅是讓社會記得爭取民主與自由的艱辛過程，也要珍惜得來不易的體制。

然而，陳翠蓮接著表示，除了上述情況，她覺得如果各界觀察新聞或政治事件可以發現，近年偷換概念的情況非常嚴重。

陳翠蓮認為，民主時代中，民選政府的權力明明受到各種節制與監督，卻被惡意指控為威權、獨裁，甚至還被人說「什麼、什麼恐怖」，還有人說要組「黨外大聯盟」，盜用、冒用過去民主運動的名號。

陳翠蓮說，這種嘲諷、混淆、打擊，會讓民眾對台灣的民主體制失去信心，腐蝕民主自由的價值信念，對台灣社會造成無可彌補的傷害。因此，只有透過不斷地記憶、反覆地釐清，才能捍衛民主體制。

此外，陳翠蓮也認為應該好好推動台灣共同體的歷史，以及要處理過去艱難的歷史，因為在很多可觀的政治監控檔案出土下，這些檔案讓社會對過去的歷史增進一些了解，但也同時留下非常具有挑戰性、艱難的課題。

陳翠蓮舉例，檔案中的線民是否都是加害者、扮演什麼角色、是否真的出賣同胞造成傷害等，以及情治機關留下來的檔案是否確實可信，也要注意監控檔案讓被監控者的隱私大量被曝光，恐造成二次傷害等。

陳翠蓮說，倘若未經過深入思考、研究與梳理，就公開這些檔案，無異是讓威權時期情治機關的幽靈繼續分化、傷害社會；轉型正義工作已經慢慢進入深水區，這是沒有辦法逃避、要去面對的問題。

陳翠蓮最後表示，希望把國史館打造成一個「凝聚我們共同歷史的平台」，在任期內，希望能努力往這些方向邁進。

總統府發言人郭雅慧8月10日表示，國史館長陳儀深辭職案業已核准，總統特任台灣大學歷史學系特聘教授陳翠蓮為國史館長，自9月14日生效。

國史館14日舉行卸任、新任館長交接典禮，新任館長陳翠蓮（圖）長期從事台灣政治史的教學與研究，亦積極參與轉型正義相關工作，是兼具深厚學術涵養與豐富實務歷練的優秀學者。中央社