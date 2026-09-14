「出生滿月就排隊」 少子化私校競爭激烈 台中家長搶私幼名額

少子化時代，孩子數量變少，但優質教育資源的競爭越來越激烈。台中有私立幼兒園今年提前開放明年招生報名，早上9點半開放報名，因僧多粥少，有家長凌晨2點到校門口排隊，只為幫孩子爭取入學資格；葳格國際學校幼兒園忠明校區也年年滿招，家長搶名額像搶學區房，孩子甚至才出生滿月、領到媽媽手冊，就開始詢問卡位。

少子化讓家長更重視孩子的競爭力，北屯區一家私幼今年3月初開放明年招生報名，不少家長凌晨開始排隊搶名額，不僅凸顯教育的貧富差距，人口遷入也牽動私校辦學佈局。家長說，公幼不一定抽得到，先搶私幼比較有保障。

深耕中部26年的葳格幼兒園忠明校區，長期推動主題式教學、專題探討及多元國際化校園氛圍，加上寬敞校地，目前持續滿招，尤其幼兒園畢業生直升葳格國小部比例高達9成，導致國小部對外名額有限，不少外校家長因此搶進葳幼「卡位」。

據了解，部分家長孩子一滿月、領到媽媽手冊後，就開始預約詢問未來名額，提前布局幼兒園到國小的就學路徑。面對持續湧入的需求，葳格幼兒園忠明校區強調，「新學年不加開新班」，不因市場需求無限擴大招生，而是堅持維持班級規模與學習品質。

更關鍵的是，有名額也不代表一定能入學。校方表示，孩子須經到校能力評估，家長並接受一對一園長面談，確認家庭與學校教育理念是否具備共識，同時針對孩子入學前仍可強化的生活自理、學習習慣等能力進行討論，避免孩子入學後才發現親師理念落差，反而影響珍貴的黃金學習期。

教育界人士分析，台中選擇私校的家長多是雙薪或菁英階層，看重雙語、全美教育環境。私幼可以獲得全方位照顧，課後可提供延托服務，規劃才藝課，孩子若習慣雙語環境，國小繼續選擇就讀私小比例高，才衍生出「考私中」的風氣，教育現況都是建立在家長重視教育品質和培養未來能力。