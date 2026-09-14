免費營養午餐上路遭嫌「變難吃」 民代促檢討、侯友宜：滾動調整

新北市議會今天進行市政總質詢，民進黨新北市議員戴瑋姍關切新學期免費營養午餐上路後的餐食品質，指出接獲家長反映，餐費標準提高，但部分學生反而覺得餐點變難吃、廚餘增加，甚至有家長開始替孩子準備便當。新北市長侯友宜表示，免費不代表品質可以打折，市府會持續緊盯營養午餐品質並滾動檢討。

戴瑋姍表示，免費營養午餐是市府推出的政策，就必須確保品質，不能出現「免費的反而比過去家長付費還不好」的情況。她說，近期不少家長反映孩子不想吃學校午餐，若學生在校沒有吃飽，也會影響學習，甚至有家長開始考慮自行帶便當，但部分學校又沒有蒸飯設備，形成另一個問題。

她指出，過去每餐餐費約落在65元至75元，如今餐費標準提高，但家長卻質疑「錢變多了，東西反而變難吃」，要求教育局不能只談制度及食安管理，更應直接到校了解學生實際用餐情況及廚餘量。

新北市教育局長張明文表示，今年除付費方式改變外，仍持續加強監廚、食安及招標等配套措施，也會持續檢視午餐品質。

戴瑋姍則建議，新北可參考韓國運用AI分析學生每日剩食，掌握哪些菜色最常被留下，再動態調整菜單、減少廚餘。她指出，教育局既已赴韓國考察，至少可以先選擇示範學校試辦，不要讓考察成果只停留在參考層次。

張明文回應，韓國相關制度發展已有相當長時間，且部分學校設有專用餐廳，日本、韓國的做法都可作為新北未來參考；市府也持續增加自立午餐廚房及相關配套，但制度改善仍需要時間。

侯友宜表示，新制上路時間不長，市府每天都在掌握各校狀況，也有人提出是否參考日本便當等不同意見，市府會持續滾動檢討，「怎麼樣做到更到位、更好」。

戴瑋姍另指出，部分公立幼兒園有吃素幼兒，但校方未協助代訂素食餐點，家長只能自行送餐或請店家配送，增加負擔，要求市府全面了解各校情況。

張明文表示，團膳原則上一定提供素食，自立午餐學校若因人數少、人力或烹調條件無法供應，將要求學校協助代訂；若仍無法解決，也會以餐費補助學生。侯友宜則要求教育局進一步了解並落實處理。