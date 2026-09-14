不當對待幼兒裁罰出爐 家長質疑：給犯錯者休息2年重新當老師的機會？

基隆市1家幼兒園的教保員不當對待幼兒，市府裁罰12萬元、2年內不得擔任教保員。家長質疑究竟是保護孩子，還是給犯錯的人「休息兩年後重新當老師」的機會？基市府秘書長謝孝昆今天說，市府主張當事人終身不得擔任教保員，但要尊重委員會停職2年的決議。

基市府教育處長吳雨潔表示，市府就此案召開「教保服務人員違法事件認定委員會」，做出裁罰這名不當對待幼兒教保員12萬元、2年不得擔任教保員的決議後，因為教育處檢視幼兒園相關監事器，發現新的違規事證，家長觀看後也提出疑涉不法畫面，因此將再次召開會議，就新事證調查後，再次啟動認定及裁處程序。

基隆市信義區1家幼兒園傳出不當對待幼兒事件，成為地方上關注話題。8月初揭發此事的幼兒家長，昨天深夜在臉書地方社團，公布她取得的幼兒園監視器畫面中，兒子遭教保員不當對待影像，質疑市府處分過輕。

這名家長說，事發後市府表示對幼兒遭受不當行為零容忍、從重處理，最後老師受到的處分是12萬元罰鍰，以及2年內不得從事教保服務人員。她真的無法理解，一個老師可以對3、4歲的孩子做出這些行為，2年之後依然可以回到幼兒教育現場當老師？

這名家長質疑，難道因為老師年輕、剛出社會、工作壓力大，就可以成為對孩子做出這些行為的理由？2年之後她重新回到教保現場，誰能保證不會再對其他孩子做出相同的事情？停止任職這2年，究竟是在保護孩子，還是在給犯錯的老師一個「休息2年後重新當老師」的機會？

謝孝昆表示，「教保服務人員違法事件認定委員會」共有19名委員，市府代表3人，另外16名委員是幼教團體、兒少團體、學者、專家和律師。因為這名教保員的不當行為，不是只在單一時間，只對單一幼兒，因此市府代表主張重從處分，終身不得擔任教保員。

謝孝昆說，委員會是合議制，在各委員表示意見後，做出兩個裁罰方案供表決，分別是裁罰18萬元、3年不得擔任教保員，以及裁罰12萬元、2年不得擔任教保員，最後以表決做成裁罰12萬元、2年不得擔任教保員的決議。