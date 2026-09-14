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教師節前夕 教育部推敬師微電影「一百分的形狀」 女星林予晞出演

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部敬師微電影《一百分的形狀》邀請演員林予晞飾演教師余玟希。圖／教育部提供
教育部敬師微電影《一百分的形狀》邀請演員林予晞飾演教師余玟希。圖／教育部提供

「你心中的一百分，是什麼樣子？」教育部115年敬師微電影《一百分的形狀》以「看見」為核心，傳遞教師理解差異、陪伴孩子探索自我的溫暖力量。故事從一張被改過的考卷說起，描繪教師如何在成績之外，察覺學生藏在心底的煩惱，並陪伴她重新理解家人與自己，發現人生的「一百分」，從來不只一種形狀。

教育部表示，本片邀請演員林予晞飾演教師余玟希，賴雨霏與陳少卉分別飾演學生林彩霏及哥哥林承澤。劇中成績優異的彩霏，因在意家人對兄妹課業的比較，刻意將自己的考卷分數改低。余玟希發現後並未責備，而是帶著彩霏走進陶藝教室，透過捏塑陶土引導她體會每件作品都有其獨特之處，不必用同一把尺來衡量。

在教師的啟發下，彩霏意識到哥哥的「一百分」或許不在考卷上，而是展現在籃球場上的自信、判斷力與團隊合作。她開始學習換個視角看待家人，真正理解並欣賞每個人獨有的光芒。

教育部說，《一百分的形狀》想傳遞的，不只是打破分數的框架，更是教育現場中「看見」的力量。教師陪伴學生的方式，有時不是直接替孩子解決問題，或立刻給出標準答案；而是在孩子只看得見一條路時，替他多開一扇窗；在外界都用同一種標準衡量時，願意先看見他的與眾不同。

《一百分的形狀》於9月14日正式上線。可至教育部YouTube頻道（https://youtu.be/BeHds_xK0to）觀看。

教育部115年敬師微電影《一百分的形狀》以「看見」為核心，傳遞教師理解差異、陪伴孩子探索自我的溫暖力量。圖／教育部提供
教育部115年敬師微電影《一百分的形狀》以「看見」為核心，傳遞教師理解差異、陪伴孩子探索自我的溫暖力量。圖／教育部提供

林予晞 微電影 教師節 教育部

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