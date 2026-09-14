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鴻海教育基金會攜台師大推高中AI課程落地 北中接力辦理教師培訓

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
「高中開設人工智慧課程暑期教師培訓工作坊」8月22日台北場教師大合照。圖／鴻海教育基金會提供
「高中開設人工智慧課程暑期教師培訓工作坊」8月22日台北場教師大合照。圖／鴻海教育基金會提供

生成式AI席捲社會，AI教育也需要加快腳步。鴻海教育基金會攜手國立台灣師範大學電機工程學系，於8月22日及29日分別在台北、台中舉辦「高中開設人工智慧課程暑期教師培訓工作坊」，其中台中場並與台中市政府教育局共同辦理，協助高中職教師將AI從科技概念轉化為真正能帶進課堂的學習內容。

工作坊以「認識AI、實作AI、與AI協作」為主軸，從運算思維、機器學習、神經網路、影像辨識，到自然語言處理與生成式AI，帶領教師建立完整的AI教學脈絡；並透過手勢辨識、RAG Chat Bot等實作，讓教師親自體驗如何把複雜的AI概念，轉化為學生能理解、能操作的課堂活動。

此次培訓不只教老師「怎麼用AI」，更著重「回到學校後，怎麼把AI課開起來」。課程提供完整18周高中AI課程架構，搭配教材、程式範例、教學案例與實作專案，讓沒有深厚AI或程式背景的教師，也能從基金會所為老師準備好的教資源出發，發展適合自己學生的課程。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示「AI教育要能夠普及，老師就是關鍵的起點，因為只有老師會了而且知道可以怎麼教，AI教育才可能在課堂上發生，才能讓學生不分地域與貧富，都能在學校學習到如何智慧地與AI協作。」

鴻海教育基金會表示，此次工作坊反應熱烈，未來也將持續以提供實質教學支持與協助的方式，鼓勵教師開課，陪伴更多教師把AI帶進教學現場，真正培養學生面對未來科技所需的理解、實作與協作能力。

「高中開設人工智慧課程暑期教<a href='/search/tagging/2/師培' rel='師培' data-rel='/2/127079' class='tag'><strong>師培</strong></a>訓工作坊」8月29日台中場教師大合照，台中場並與台中市政府教育局共同辦理。圖／鴻海教育基金會提供
「高中開設人工智慧課程暑期教師培訓工作坊」8月29日台中場教師大合照，台中場並與台中市政府教育局共同辦理。圖／鴻海教育基金會提供

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