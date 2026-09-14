巴黎夏佑劇院再辦「台灣體驗」 總監喊話李遠：要編雙人舞跟你一起跳

夏佑劇院所在的夏佑宮，公認是巴黎欣賞艾菲爾鐵塔最好的位置。夏佑劇院總監暨董事長哈希德・烏蘭登表示，「艾菲爾鐵塔是我們的指南針，提醒我們對文化多元的尊重與包容」。繼2024年「台灣焦點」之後，夏佑劇院2028年將舉辦「台灣體驗」。身為編舞家的烏蘭登，對到訪的文化部長李遠幽默表示:「我要編一支雙人舞，與部長一起跳。」

艾菲爾鐵塔是為了迎接 1889年 巴黎世界博覽會而興建的地標性建築，而夏佑宮（Palais de Chaillot）則是為了1937年巴黎世界博覽會改建的建築，兩者是不同時代為了世界博覽會所留下的代表性建築。烏蘭登表示，世界博覽會的精神，是讓世界各國聚在一起，分享大家的文化與知識，「這也是夏佑精神的指南針」。1948年的《世界人權宣言》亦在此簽署，提醒夏佑劇院「延續對文化多元的尊重與包容，也維護人權與所有人的文化近用權」。

夏佑劇院的「夏佑體驗」活動，每月都有一個主題，讓觀眾體驗各種文化，2024年首度以「台灣焦點」舉辦活動。「台灣所展現的活力，是我在其他體驗活動，都沒有感受過的。」烏蘭登表示，台灣表演團隊所展現追求自由的精神，讓他深深感動。

烏蘭登也興奮宣布，待2028年大表演廳整修完成後，「我們要再辦一次台灣體驗」。「邀請雲門舞集是必要的」，而擅長沉浸式體驗的導演陳芯宜也將在邀請之列，希望能在全新整修後打造的沉浸式劇場空間中演出。而除了2028年的台灣焦點外，河床劇團的《之間》也將在明年5月先至夏佑劇院進行演出。

烏蘭登也分享經營劇院的觀察與理念。他表示，近年夏佑劇院的年輕觀眾明顯增加，目前佔35%的比率。他也努力地在世界大師與年輕創作者間取得平衡，例如2024年首次舉辦的台灣焦點，歌手阿爆、布拉瑞揚舞團的演出，就是他非常喜歡的「文化碰撞」。

拜會夏佑劇院前，李遠也到同在夏佑宮的建築與遺產城（Cité de l'architecture et du patrimoine）參觀。今年3月至4月，台灣建築學者李乾朗在此進行為期近3周的「描繪台灣－藝術家李乾朗駐館計畫」。法國古蹟博物館長暨典藏部主任尚-洛克・布耶（Jean-Roch Bouiller）及建築創作部國際關係負責人弗朗索瓦絲・蘭德（Françoise Ged）表示，期待與台灣繼續各項合作計畫。

明年正值建築與遺產城創立20週年、夏佑宮興建90週年，以及法國將建築明訂為公益事業入法50年。布耶表示，在這個重要且具里程碑意義的一年，歡迎台灣一起來參與各項慶祝活動。

夏佑劇院所在的夏佑宮，公認是巴黎欣賞艾菲爾鐵塔最好的位置。記者陳宛茜／攝影

繼2024年「台灣焦點」之後，夏佑劇院2028年將舉辦「台灣體驗」。夏佑劇院藝術總監烏蘭登(左)，對到訪的文化部長李遠(右)幽默表示:「我要編一支雙人舞，與部長一起跳。」記者陳宛茜／攝影