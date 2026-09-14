零雨的詩「字愈單純 思想反而愈豐裕」

第十三屆聯合報文學大獎昨日舉行贈獎典禮，並舉行高峰對談，由作家、詩人凌性傑主持，邀請唐捐、陳國偉、楊翠、鍾文音等學者、作家與零雨對談，與談人認為，零雨作品具有「以小見大」的特質，在看似簡約的文字中蘊含豐厚思想與強大的內在力量。

唐捐指出，零雨不同創作階段雖展現不同風格，卻始終關注人的內在世界，其早期作品已逐漸形成鮮明風格，到了中後期，文字則如秋日樹木逐漸褪去繁茂葉片，留下更清楚的枝幹與本質，「當字愈單純的時候，那個思想反而愈豐裕」。

陳國偉表示，零雨作品看似簡單，實際上凝聚高度複雜的文字精華，每個意象、句子與段落都像等待解開的鎖，承載詩人對生活與人生的感悟。他特別肯定「木冬詠歌集」的神秘性與音樂性，以及作品對宗教、信仰等議題的思考。

楊翠說，「木冬詠歌集」一方面書寫整個宇宙創生的神話詩篇，從「太初」出發，另一方面卻又不斷縮小到極其微小的時間與空間，例如一天、一個日常、一個房間，形成「可以至大無邊，也可以至小無內」的尺度轉換。她認為，這種大與小之間瞬間切換的節奏，也正是詩集特殊音樂性的來源。

鍾文音認為，零雨的作品具有「以小見大」的特質，能從一顆石頭、一個果實等微小事物，延伸出一個巨大的宇宙，在安靜、不張揚的書寫中展現強大的內在力量。她認為，零雨長時間累積、沉澱，不急於發表的創作方式，形成作品獨特的穩定性，「慢」反而成為零雨的強度。

零雨說，自己不是計畫型的創作者，不會規定每天寫詩或多久完成一首，而是到了「不吐不快」的狀態才會動筆，因為那種狀態下寫出的作品，是清醒時寫不出來的。

談到詩的音樂性，零雨表示，自己從小喜歡繪畫與音樂，詩的韻律感則是自然內化的結果，並非刻意營造，「我寫完一首詩以後，我就是把它念一遍，覺得還滿順的就放過了。」她認為，過度追求音樂性反而可能失去詩的自然感。