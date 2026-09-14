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聯合報文學大獎 零雨：詩讓我的孤獨有了落腳處
第十三屆聯合報文學大獎昨日舉行贈獎典禮，詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎，獨享獎金一○一萬元。零雨自嘲自己什麼都慢，過去從沒想過慢也是有力量的，她說，寫詩也幫助自己建立牢固的內在秩序，「讓我的孤獨有了落腳處」。
聯合報執行董事項國寧致詞表示，聯合報一九七六年開始舉辦聯合報文學獎活動，二○一四年轉型為「聯合報文學大獎」。大獎獎金一○一萬元，也是國內目前常態型文學獎中獎金最高者。
項國寧說，聯合報副刊自創辦以來，從未停刊過，文學獎也一路走過五十年，展現聯合報長期支持文學的堅持。他當場背出近十二年來的歷屆得主姓名，以此表達對歷屆得獎者的尊重。
項國寧說，今年第十三位聯合報文學大獎得主是詩人零雨，每一位得主都在台灣文學領域留下自己的地標，這些地標逐一累積，才能看見台灣文學美麗的天際線。他也感謝歷屆文學大獎評審，以及聯合副刊同仁，持續讓文學獎走到今天。
零雨致詞時自嘲，自己「什麼都慢」，與人交談、寫詩也慢，過去從沒想過「慢也是有力量的」，回頭看自然界的樹木、山川，都是經過長時間累積，涓涓細流也能匯成江海，「我想，我在無形中就遵循了宇宙自然的規律去做人、去讀書、去寫詩。」
零雨表示，詩幫助她建立牢固的內在秩序，甚至教會她如何行走人生，而由詩衍生的文學、藝術、哲學、考古、人類學，也為她拓展廣大浩瀚的時空，「詩讓我的孤獨有了落腳處，讓我的精神有了飛翔的空間。」
零雨感謝評審委員的支持，以及前輩、詩友與嘉賓的陪伴，還有曾經接觸的詩刊、出版社與出版工作者，讓自己的詩集得以完整出版、被更多人看見。
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