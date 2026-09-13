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曾參與魔法小天使製作 插畫家高田明美展覽10月登台

中央社／ 台北13日電

曾參與「魔法天使」、「機動警察」等日本經典動畫，日本知名人物設定師、插畫家高田明美將在10月推出個展，展出創作生涯中廣為人知的經典角色與作品。

高田明美（Akemi Takada）從小就熱衷於繪畫，在日本多摩美術大學專攻於平面設計。曾參與動畫作品有「福星小子」、「魔法小天使」、「古靈精怪」、「機動警察」、「夢幻拉拉」等作品。

長年活躍於日本動畫與插畫領域，曾參與多部經典動畫的人物設定與角色設計。本次展覽以「高田明美創作角色」為核心，從不同作品中選出具有代表性的角色，讓觀眾透過原畫與複製畫，觀看她筆下人物的造型、表情、色彩與繪畫風格。

台北藝術空間「陋室五月小風景」透過新聞稿表示，高田明美10月台北站展覽將展出原畫及版畫約30幅，包含「魔法小天使」、「機動警察」、「世界樹B－CLUB画集」等參與人物設定與創作的經典作，同時將呈現高田明美個人創作角色集合。

對高田明美而言，這些跨越數十年的作品並不只是停留在過去的經典，當不同時期的畫面重新聚集，她所看見的並非創作回顧，而是角色與自身創作一同持續變化的歷程。作品會隨著新的創作與時代變化，持續開展更寬廣的可能性。

高田明美曾表示，每一部作品的世界觀有所差異，因此必須重新建立角色的畫風與結構；而在長時間的系列製作過程中，才逐漸掌握不同角色。至於所謂的「高田明美風格」，她認為並不是特意建立的公式，反而是在長期創作中所自然形成的個人特質。

「高田明美2026世界名作展 Takada Akemi, WorldMasterpiece Exhibition 2026」10月3日至11月1日將於陋室五月小風景展出。

魔法 天使 插畫家

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