客語文學得獎者新竹市分享創作 談人生記憶寫進作品

國立台灣文學館今天在新竹辦理「2026台灣文學獎創作本事系列講座」，邀3名客語文學獎得主分享創作，從校園觀察、尋母記憶到小說技巧，談生活經驗如何走進客語文學。

「島嶼有聲．母語筆跡－2026台灣文學獎創作本事系列講座」在新竹市圖書館動物園分館舉行，以「共下落墨－客語文學創作分享」為主題，由客語文學創作獎評審黃子堯主持，並邀請客語新詩獎得主郭功臣、客語散文獎得主何志明及客語小說獎得主林彭榮分享作品及創作心得。

郭功臣談及得獎新詩「岔走」時表示，創作靈感來自新聞與學校工作中的日常觀察，看到「落葉歸根」與「落地生根」相關內容後開始發想，也將自己在學校工作的生活經驗寫入作品。

郭功臣說，他常清晨到校工作，從颱風過後的花開花落、防空洞旁植物萌芽等景象尋找創作素材；作品也從時間推移與環境變化談到人生選擇，並分享「毋選擇也係一種選擇」的想法。

何志明則以得獎散文「𠊎記得你恬恬个樣仔」分享自身成長與尋母經歷。他表示，父母離異後，他成為單親孩子，母親離家時只說「出去一下」，那一幕讓他記了一輩子；長大後四處尋找，最後在長照機構找到失散多年、已罹患失智症的母親，雖認不得他，但看著舊照片時落淚。

何志明說，童年的挫折、孤獨及親人失散等，都是真實的人生經歷；他認為寫作要把人生遭遇、喜怒哀樂寫進去。他也說，寫的不是一種對錯，而是和過去的自己和解。

談到得獎小說「十二月个芥菜」，林彭榮表示，作品源自一次與小學同學偶遇後的發想；他也談到，芥菜在十二月長出「心」，作品藉此談到「傷心」。寫小說以前，心裡一定要有計畫，包括題材、主旨、亮點及視角。

林彭榮說，小說有「人物、情節、情境」3個重要元素，所謂「衝突」不是人物吵架或動粗，而是主角遇到困難、阻礙，沒有辦法實現目標；小說結尾也沒有直接寫出人物流淚，他認為寫小說要「話到嘴邊留三分」，話不要講透、點到為止。

黃子堯表示，客語文學創作獎雖重視客語能力及運用，但文學創作表現更為重要。他也以散文、小說得獎作品為例，2篇都談父母與孩子的感情，散文寫失智、忘記孩子的母親，以及心心念念尋找母親的孩子；小說則寫總把孩子記在心上的父母，以及冷漠疏離的孩子。