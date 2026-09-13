詩人零雨摘聯合報文學大獎：寫詩讓「很慢的人生」有了落腳處

第十三屆聯合報文學大獎今日舉行贈獎典禮，詩人零雨以近作「白翎鷥」和代表作「木冬詠歌集」摘下大獎，獨享獎金101萬元。零雨自嘲自己「什麼都慢」，過去從沒想過「慢也是有力量的」，她說，寫詩也幫助自己建立牢固的內在秩序，讓「很慢的人生」有了落腳處。

聯合報執行董事項國寧致詞表示，再過3天是聯合報創刊75周年，聯合報自1976年開始舉辦聯合報文學獎活動，2014年正式轉型為「聯合報文學大獎」。大獎獎金101萬元，也是國內文學獎中獎金最高者。

項國寧說，聯合報副刊自創辦以來，從未有一天停刊，文學獎也一路走過50年。他更當場一一背出近12年來的歷屆得主姓名，以此表達對歷屆得獎者的尊重。

項國寧說，今年第13位聯合報文學大獎得主是詩人零雨，每一位得主都在台灣文學領域留下自己的地標，這些地標逐一累積，才能看見台灣文學美麗的天際線。他也感謝歷屆文學大獎評審，以及聯合副刊同仁，持續讓文學獎走到今天。

零雨致詞時自嘲，自己「什麼都慢」，與人交談、寫詩也慢，過去從沒想過「慢也是有力量的」，如樹、山都是慢慢生長，在無形中遵循宇宙自然的規律，而自己也以慢慢的方式寫詩，讓詩逐漸成形、累積成詩集。

零雨表示，詩幫助她建立牢固的內在秩序，讓「很慢的人生」有了落腳處。她也感謝出版社讓自己的詩有機會出版，走得慢，卻也走得遠；未來仍會以自己的步調持續寫詩。