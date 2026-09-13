全球熱愛生命獎章23得主來台 分享生命故事傳遞希望

「2026年第29屆全球熱愛生命獎章」中外記者會於今日上午10時在台北圓山大飯店舉行。23位來自亞洲、非洲、美洲及歐洲等地的生命勇士齊聚台灣，分享各自面對生命挑戰、關懷他人及投入社會的故事。

「全球熱愛生命獎章」由周大觀文教基金會自1998年起推動，今年邁入第29屆，教育部多年來協助接待各國得主，該獎章迄今已表揚橫跨全球七大洲、來自86個國家的487位全球熱愛生命獎章得主。

教育部表示，本屆獎章從全球各界推薦的3683位候選人中甄選出23位得主，分別來自亞洲、非洲、美洲及歐洲等不同國家。獲得獎章的得主雖然來自不同國家、具有不同生命經驗，卻共同以實際行動回應生命中的挑戰，並將個人的力量轉化為對弱勢、社會及世界的關懷。

教育部政務次長劉國偉表示，全球熱愛生命獎章匯聚來自不同國家、文化及生命背景的生命勇士，透過一個個真實而動人的生命故事，展現人類共同的勇氣、關懷與希望。教育部也將持續透過國際教育交流與民間合作，讓台灣推動生命教育的理念與經驗與世界分享。

教育部說，當不同國家的生命勇士來到台灣，分享各自面對生命挑戰、關懷他人及投入社會的經驗，這不只是一次獎章表揚，更是一場跨越國界的教育交流。學生與社會大眾可以透過這些故事理解不同文化與生命處境，學習尊重差異、同理他人，並思考自己如何以行動回應社會與世界。