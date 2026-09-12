持「同等學力」高中沒畢業也能讀大學 教育端促檢討

依往例每年升大學考招落幕後，教育部均舉行工作圈檢討會議。今年有高中端在檢討會上便反應，依現行入學大學同等學力認定標準，高中生即使未修畢所有必修學分、未取得畢業證書，仍可持歷年成績單修業證明等文件以「同等學力」考大學，近廿年來教育部放鬆各項環節，已造成嚴重漏洞，導致部份學生高中時就「躺平」，再一路躺著進大學。

教育部近日召開多元入學工作圈檢討會，針對相關升學方針進行討論。有鑒於近年少子化高三生人數已經大減，但未畢業人數卻較十年前大增數千人，有高中端於會上提出，認為應檢討現在持同等學力升讀大學的問題。

一名知情人士向本報表示，當年是為回應個別問題逐一修訂入學大學同等學力認定標準，但歷年來已被修得太寬鬆，如今在高中端成為一大漏洞。在於高中生不用取得所有必修學分；中後段學生不用認真讀書也能取得同等學力，沒有畢業證書也能上大學，高中是否畢業，對學生而言已經沒意義。

他形容，現在的學生太幸福、大環境非常友善，但也導致學生很容易就躺平。同等學力認定問題必須重新檢討，畢竟當年打開相關約束，不是要讓學生可以躺平。而此舉攸關修正同等學力認定標準，近日的會議屬於諮詢性質，教育部在會上僅表示會研究亞洲各國樣態，未來再接續討論。

中正大學副校長詹盛如表示，當年設置入學大學同等學力認定標準第二條，是因早年很多人因家境等問題高中失學，且當年要進大學幾乎只有一兩種管道，因此設有該條，即便高中未實際畢業也保護其考大學的權益。

但如今時空環境不同，詹盛如建議，學力問題應回歸高中內控，或教育部現在已設有同等學力認定考試，教育部能思考是否將考試普及化，如學生雖未拿到高中畢業證書，但要求必須通過同等學力考試，代表具備高中基本能力才能以此進入大學。

升學輔導平台大學問執行長魏佳卉則談到，教育法規本來就應隨社會變遷檢討，其實教育部只要讓高中應屆畢業生不准用第二條部分情境即可緩解事態，此為行政法規，依法通過預告期後即能修。