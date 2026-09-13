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校園新鮮事／唯一成功開傘 雲林虎科大火箭隊冠全國

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎科大「星際奇點」火箭隊，由飛機系主任呂文祺（左一）、教授吳文忠（右三）領軍，勇奪「二○二六台灣盃火箭競賽」學生三K組冠軍。圖／虎科大提供
虎科大「星際奇點」火箭隊，由飛機系主任呂文祺（左一）、教授吳文忠（右三）領軍，勇奪「二○二六台灣盃火箭競賽」學生三K組冠軍。圖／虎科大提供

國立虎尾科技大學飛機工程系主任呂文祺、教授吳文忠帶十二名學生組成「星際奇點」火箭隊，耗時十一個月成功打造一枚三點五公尺火箭，日前參加「二○二六台灣盃火箭競賽」勇奪學生三K組第一名，從無人機到火箭實際升空，再次驗證航太工程人才培育鏈的成果。

火箭隊由飛機工程系、動力機械工程系跨系合作。吳文忠表示，「這項任務不只是讓火箭飛上去，還必須安全回得來」，火箭設定飛行高度至少三公里，升至制高點自動開啟副降落傘，降至一公里再開主傘，六百公尺高度部署酬載，最後箭體與酬載落海回收，才算完成賽程。

火箭採模組化設計，分為頭錐、彈射段、航電段、降落傘段、浮力段及藥柱尾翼段，整合流體力學、空氣動力學、複合材料、電子電路等技術。團隊另研發CO₂氣壓式酬載彈射系統，以高壓氣瓶、活塞、彈簧及伺服馬達取代火藥彈射。

「火箭升空僅數十秒，困難的是讓各系統精準協作」，吳文忠說，團隊為此針對GPS、LoRa通訊、航電震動、續航、防水及開傘進行測試，並在GPS、降落傘及酬載彈射等高風險環節設置備援，此次競賽虎科大是唯一成功開傘的團隊。

隊長江丞翔表示，從規畫、製造、整合到測試，許多技術都靠團隊自行摸索，常忙到清晨才回家。「火箭是每名隊員兒時的夢」，十一個月歷程大家體會到競賽不只是技術競爭，更考驗溝通協調、抗壓及解決問題能力，「看到自己參與製作的火箭升空，再苦都值得」。

火箭 科大 虎尾科技大學 雲林 航太

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