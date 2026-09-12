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漁民變校園廚工 陳秀蓮守護偏鄉幼兒餐桌29年

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
和美國小附設幼兒園廚工陳秀蓮過在地服務29年。圖／新北市教育局提供
和美國小附設幼兒園廚工陳秀蓮過在地服務29年。圖／新北市教育局提供

從延繩釣漁民到轉投入幼兒餐食工作，和美國小附設幼兒園廚工陳秀蓮克服偏鄉地理限制，用美味餐食照顧許多孩子的胃，也讓爸媽能放心在外打拚。新北市今天表揚339名教保服務人員，來自教學、特教、餐食、護理及園務等不同崗位，以各自的專業守護幼兒成長。

新北市教育局今天舉行「115年教保服務機構績優人員暨資深人員表揚典禮」，由市長侯友宜出席表揚，今年共有53名績優人員，另有273名資深教保服務人員及13名資深負責人獲得肯定。

和美國小附設幼兒園廚工陳秀蓮過去曾與丈夫從事延繩釣工作，幼兒園成立後轉投入幼兒餐食工作，至今已在地服務29年。她克服偏鄉地理限制，善用在地食材設計兼顧營養與幼兒飲食需求的菜單，也把惜食及用餐禮儀融入孩子日常生活。

文德國小附設幼兒園教師張家菱具備國小及學前特教資格，選擇投入學前集中式特教班，陪伴幼兒及家長面對成長過程中的挑戰。她認為，每個孩子都有機會成為「閃亮的自己」，並以專業支持孩子一步步成長。

三暉幼兒園園長陳麗霞則自民國68年投入幼教工作，至今已逾40年。她過去曾任中學教師，接觸幼教後深刻體會幼兒教育的價值，長年秉持以幼兒為主體理念，深耕教學與園務經營，並擔任教保輔導團副召集人，將多年實務經驗傳承給第一線教保夥伴。

侯友宜表示，面對少子女化、教保人才留任，以及家長對學前教育品質的期待，穩定第一線教保人力是維持幼教品質的關鍵。市府將持續投入資源，優化幼兒學習環境、支持教保人員專業成長，並透過表揚及久任獎勵制度，肯定長期投入幼教工作的夥伴。

教育局表示，幼兒教育需要不同專業共同投入，未來將持續優化幼教環境、強化專業支持及人才留任措施，讓教保夥伴安心投入第一線工作，提供幼兒更完善的學習與照顧。

新北市今天表揚339名教保服務人員，來自教學、特教、餐食、護理及園務等不同崗位，以各自的專業守護幼兒成長。記者葉德正／攝影
新北市今天表揚339名教保服務人員，來自教學、特教、餐食、護理及園務等不同崗位，以各自的專業守護幼兒成長。記者葉德正／攝影

偏鄉 漁民 校園

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