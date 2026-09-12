快訊

人口探底／不婚族=不生兒？ 婚姻不再誘人 出生率跟著垮

快設鬧鐘！ 9月14日開搶「10元日韓機票」 加碼星宇77折、五星飯店只要10元

監院無監委明年仍編550萬買3輛新車 藍委喊減列或凍結

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／小一新生疑遭學長姐教唆摸下體 道歉又找上門…教育處要查

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹小一女童疑在開學首周遭五年級學長姐教唆觸摸男學生下體，事後女童已轉學。示意圖，與本案無關。聯合報系資料照
新竹小一女童疑在開學首周遭五年級學長姐教唆觸摸男學生下體，事後女童已轉學。示意圖，與本案無關。聯合報系資料照

新竹小一女童疑在開學首周遭五年級學長姐教唆觸摸男學生下體，事後女童已轉學。市府教育處表示，學校接獲反映後已啟動校園性別事件處理程序，目前進入調查階段，並外聘3名教育部人才庫專業人員擔任調查委員。

據了解，女童8月31日開學後，第一周即有五年級學生到低年級區域找她玩，期間疑有一名學姐、一名學長教唆女童觸摸其他男學生下體，另有一名高年級男學生疑要求女童觸摸自己的下體，過程中也疑曾對女童說髒話。

女童家長之後在班親會向導師反映，再向學務處提出。校方調閱監視器畫面後，先找到一名曾抱著女童的高年級女學生，再循線確認部分涉事學生。其中一名學姐及一名學長接受約談後承認行為不當，並向女童道歉，女童當時也選擇原諒。

未料道歉後，女童又向家人表示，相關學長、學姐再度以「玩鬼抓人」為由前來邀約，同行還有另一名男學生，女童則予以拒絕。家長進一步詢問後，懷疑該名男學生就是先前尚未確認身分、疑要求女童觸摸自己下體的高年級學生。

家長因此決定暫不讓女童返校，並要求性平程序持續進行，也表達報警處理意願。據了解，案件目前已提報性平，女童後續也已轉學，不過仍有其他家長對於孩子開學首周即遭遇此事感到難過與擔憂。

新竹市政府教育處表示，學校接獲家長反映後，已依規定啟動校園性別事件處理程序，目前案件進入調查階段，教育處也持續督導學校依法辦理。

該校校長說明，校方於知悉當日即依規定完成通報，並召開校內性別平等教育委員會，決議受理本案。目前已外聘三位教育部人才庫專業人員擔任調查委員，並依相關規定及程序辦理調查。後續由學務處及輔導處持續加強相關法治與性平教育宣導，並落實學生輔導及管教措施。

校長也特別強調，將以學生安全及兒童最佳利益為優先，學校將落實必要的保護、輔導及關懷措施，並避免相關學生不必要接觸；案件調查秉持客觀、公正及保密原則，在調查結果確認前不預先認定責任。

學長 教育 女童

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中某國中生疑遭逼「土下座」道歉 教育局：已啟動調查與輔導

女童遭房東伸狼爪2次 父得知竟嘲笑她...向狼求償20萬遭駁回

台灣嬤德國機場昏倒留2歲童 德兒少局與駐處接力安置

山東一小學疑甲醛超標！學童開學頭暈流鼻血 一班56人41人請假

相關新聞

獨／小一新生疑遭學長姐教唆摸下體 道歉又找上門…教育處要查

新竹小一女童疑在開學首周遭五年級學長姐教唆觸摸男學生下體，事後女童已轉學。市府教育處表示，學校接獲反映後已啟動校園性別事件處理程序，目前進入調查階段，並外聘3名教育部人才庫專業人員擔任調查委員。

學餐階級／北市學餐最高規格 班班吃鮑魚就怕變廚餘

台北市免費學餐上路，主打全國最高規格：每周都有精選餐、每月有兩次水產主菜，11月還要「班班吃鮑魚」。業者憂心供貨、冷鏈與烹調難度，學校則得面對學生剩食問題。當鮑魚、小卷、白蝦等高級食材端上校園餐盤，如何讓孩子埋單，而不是最後進了廚餘桶，考驗才開始。

讚「台灣是最大王牌」 巴黎地鐵站變身數位藝術基地 李遠：年底提計畫

日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地，文化部長李遠11日來此參訪，負責營運此地的藝術探索基金會（Fondation Art Explora）」數位部主任菲利普・里維耶爾（Philippe Rivière）表示，台灣的數位科技領先世界，若能跟台灣合作，此地「可以迅速地成為世界的亮點」。李遠則承諾，相關人才培育、共創及展覽籌備等工作現在就可以開始，「我們年底就可以提計畫」。

專輔教師成加薪孤兒 基層籲設加給

教育部日前宣布調高中小學導師職務加給、代課鐘點費及增訂行政獎金，然而因現行教師待遇條例並未提供專任輔導老師（專輔教師）職務加給，導致專輔教師成了這一波加薪潮中的「孤兒」。為此，有民眾於公共政策網路參與平台發起「建請政府研擬並增設專任輔導教師之輔導職務加給」提案，日前已通過附議門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。