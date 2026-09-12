獨／小一新生疑遭學長姐教唆摸下體 道歉又找上門…教育處要查

新竹小一女童疑在開學首周遭五年級學長姐教唆觸摸男學生下體，事後女童已轉學。市府教育處表示，學校接獲反映後已啟動校園性別事件處理程序，目前進入調查階段，並外聘3名教育部人才庫專業人員擔任調查委員。

據了解，女童8月31日開學後，第一周即有五年級學生到低年級區域找她玩，期間疑有一名學姐、一名學長教唆女童觸摸其他男學生下體，另有一名高年級男學生疑要求女童觸摸自己的下體，過程中也疑曾對女童說髒話。

女童家長之後在班親會向導師反映，再向學務處提出。校方調閱監視器畫面後，先找到一名曾抱著女童的高年級女學生，再循線確認部分涉事學生。其中一名學姐及一名學長接受約談後承認行為不當，並向女童道歉，女童當時也選擇原諒。

未料道歉後，女童又向家人表示，相關學長、學姐再度以「玩鬼抓人」為由前來邀約，同行還有另一名男學生，女童則予以拒絕。家長進一步詢問後，懷疑該名男學生就是先前尚未確認身分、疑要求女童觸摸自己下體的高年級學生。

家長因此決定暫不讓女童返校，並要求性平程序持續進行，也表達報警處理意願。據了解，案件目前已提報性平，女童後續也已轉學，不過仍有其他家長對於孩子開學首周即遭遇此事感到難過與擔憂。

新竹市政府教育處表示，學校接獲家長反映後，已依規定啟動校園性別事件處理程序，目前案件進入調查階段，教育處也持續督導學校依法辦理。

該校校長說明，校方於知悉當日即依規定完成通報，並召開校內性別平等教育委員會，決議受理本案。目前已外聘三位教育部人才庫專業人員擔任調查委員，並依相關規定及程序辦理調查。後續由學務處及輔導處持續加強相關法治與性平教育宣導，並落實學生輔導及管教措施。

校長也特別強調，將以學生安全及兒童最佳利益為優先，學校將落實必要的保護、輔導及關懷措施，並避免相關學生不必要接觸；案件調查秉持客觀、公正及保密原則，在調查結果確認前不預先認定責任。