讚「台灣是最大王牌」 巴黎地鐵站變身數位藝術基地 李遠：年底提計畫

日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地，文化部長李遠11日來此參訪，負責營運此地的藝術探索基金會（Fondation Art Explora）」數位部主任菲利普・里維耶爾（Philippe Rivière）表示，台灣的數位科技領先世界，若能跟台灣合作，此地「可以迅速地成為世界的亮點」。李遠則承諾，相關人才培育、共創及展覽籌備等工作現在就可以開始，「我們年底就可以提計畫」。

走進「普雷耶・起航」，還在施工的4樓，大片玻璃窗可遠眺蒙馬特的聖心堂。聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。而「普雷耶・起航」擁有4個樓層5000 平方公尺，70% 的空間將用於沉浸式與視覺藝術展覽、藝術家工作室及培育計畫，將藝術的種子灑向車站來來去去的乘客。

「藝術探索基金會」 2019 年由法國企業家弗雷德里克·朱塞（Frédéric Jousset）創立，成立目標是縮短文化鴻溝，讓不同階級、世代的人都能接觸藝術與文化。

基金會觀眾參與部主任艾蜜莉・布什泰伊（Emilie Boucheteil）表示，基金會成立7年，致力於落實文化近用權及支持藝術家等工作。基金會曾打造世界首艘博物館船停泊港口，船上設置與羅浮宮、龐畢度中心合作的展覽；並利用貨櫃打造模組化、易於運送的微型美術館，將藝術送入偏遠或缺乏文化資源的地區。為了移動方便，展覽多為數位藝術或沉浸式體驗。

基金會最新的計畫是4層樓的「普雷耶・起航」，以「數位藝術創作」展示為核心，再加入人才育成中心、藝術家駐村及商業空間，完整建立數位藝術創作生態系統，並對外開放。艾蜜莉・布什泰伊表示，「普雷耶・起航」不僅是針對聖得尼的建設計畫，更希望打造成新興的文創基地，引進更多的藝術家及藝術創作，讓世界各國的人都能看到各項精彩成果。

菲利普・里維耶爾曾來台2次。他表示，台灣在數位藝術領域的成就「是最被認可的」，國際間得獎無數，若能跟台灣合作，「對我們來說是很大的王牌」。李遠看完場地，則認為台灣近年發展的多人互動XR計畫，如以海洋為主題的《海之召喚：海洋生靈祈願旅程》作品，非常適合此一場地。針對「普雷耶・起航」計畫，李遠認為如此規劃完善及廣大的空間，不管是人才培育、共創、展覽等，可以做的事情實在很多，「我們年底就可以提計畫」。

日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地。記者陳宛茜／攝影

聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。記者陳宛茜／攝影