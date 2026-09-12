快訊

HONOR Robot Phone實測！內建雲台防手震超強 自動鎖定主角可當Vlog神器

沙國關鍵輸油管遭無人機襲擊關閉 專家：若嚴重受損 油價恐飆120美元

北韓發射不明飛行物！南韓合同參謀本部分析射程

聽新聞
0:00 / 0:00

讚「台灣是最大王牌」 巴黎地鐵站變身數位藝術基地 李遠：年底提計畫

聯合報／ 記者陳宛茜／法國巴黎即時報導
文化部長李遠（左四）參訪施工中的巴黎數位藝術基地「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」。記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠（左四）參訪施工中的巴黎數位藝術基地「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」。記者陳宛茜／攝影

日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地，文化部長李遠11日來此參訪，負責營運此地的藝術探索基金會（Fondation Art Explora）」數位部主任菲利普・里維耶爾（Philippe Rivière）表示，台灣的數位科技領先世界，若能跟台灣合作，此地「可以迅速地成為世界的亮點」。李遠則承諾，相關人才培育、共創及展覽籌備等工作現在就可以開始，「我們年底就可以提計畫」。

走進「普雷耶・起航」，還在施工的4樓，大片玻璃窗可遠眺蒙馬特的聖心堂。聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。而「普雷耶・起航」擁有4個樓層5000 平方公尺，70% 的空間將用於沉浸式與視覺藝術展覽、藝術家工作室及培育計畫，將藝術的種子灑向車站來來去去的乘客。

「藝術探索基金會」 2019 年由法國企業家弗雷德里克·朱塞（Frédéric Jousset）創立，成立目標是縮短文化鴻溝，讓不同階級、世代的人都能接觸藝術與文化。

基金會觀眾參與部主任艾蜜莉・布什泰伊（Emilie Boucheteil）表示，基金會成立7年，致力於落實文化近用權及支持藝術家等工作。基金會曾打造世界首艘博物館船停泊港口，船上設置與羅浮宮、龐畢度中心合作的展覽；並利用貨櫃打造模組化、易於運送的微型美術館，將藝術送入偏遠或缺乏文化資源的地區。為了移動方便，展覽多為數位藝術或沉浸式體驗。

基金會最新的計畫是4層樓的「普雷耶・起航」，以「數位藝術創作」展示為核心，再加入人才育成中心、藝術家駐村及商業空間，完整建立數位藝術創作生態系統，並對外開放。艾蜜莉・布什泰伊表示，「普雷耶・起航」不僅是針對聖得尼的建設計畫，更希望打造成新興的文創基地，引進更多的藝術家及藝術創作，讓世界各國的人都能看到各項精彩成果。

菲利普・里維耶爾曾來台2次。他表示，台灣在數位藝術領域的成就「是最被認可的」，國際間得獎無數，若能跟台灣合作，「對我們來說是很大的王牌」。李遠看完場地，則認為台灣近年發展的多人互動XR計畫，如以海洋為主題的《海之召喚：海洋生靈祈願旅程》作品，非常適合此一場地。針對「普雷耶・起航」計畫，李遠認為如此規劃完善及廣大的空間，不管是人才培育、共創、展覽等，可以做的事情實在很多，「我們年底就可以提計畫」。

日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地。記者陳宛茜／攝影
日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地。記者陳宛茜／攝影

聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。記者陳宛茜／攝影
聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。記者陳宛茜／攝影

聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。記者陳宛茜／攝影
聖得尼-普雷耶車站是大巴黎快線計劃中規模最大的指標性地鐵新車站，在巴黎奧運前開幕，建築立面與內部設計採用大量垂直的天然木條與玻璃，呼應巴黎奧運的減碳綠色主題。記者陳宛茜／攝影

巴黎 李遠 數位

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

文化部長首訪英 李遠借鏡倫敦巴比肯藝術中心：讓台灣都市林有故事

文化部長李遠訪法國國家圖書館 分享作家及文化政策經驗

1個月解放畫法 3插畫家赴法國「台灣焦點」駐村創作

台文館攜手英國寫作中心啟動新銳譯者計畫 李遠見證讓世界讀台灣故事

相關新聞

學餐階級／北市學餐最高規格 班班吃鮑魚就怕變廚餘

台北市免費學餐上路，主打全國最高規格：每周都有精選餐、每月有兩次水產主菜，11月還要「班班吃鮑魚」。業者憂心供貨、冷鏈與烹調難度，學校則得面對學生剩食問題。當鮑魚、小卷、白蝦等高級食材端上校園餐盤，如何讓孩子埋單，而不是最後進了廚餘桶，考驗才開始。

讚「台灣是最大王牌」 巴黎地鐵站變身數位藝術基地 李遠：年底提計畫

日本建築大師隈研吾設計的巴黎聖得尼-普雷耶車站內，有一座名為「普雷耶・起航（Pleyel en mouvent）」的新文化地標，將在2028年變身為巴黎的數位藝術基地，文化部長李遠11日來此參訪，負責營運此地的藝術探索基金會（Fondation Art Explora）」數位部主任菲利普・里維耶爾（Philippe Rivière）表示，台灣的數位科技領先世界，若能跟台灣合作，此地「可以迅速地成為世界的亮點」。李遠則承諾，相關人才培育、共創及展覽籌備等工作現在就可以開始，「我們年底就可以提計畫」。

專輔教師成加薪孤兒 基層籲設加給

教育部日前宣布調高中小學導師職務加給、代課鐘點費及增訂行政獎金，然而因現行教師待遇條例並未提供專任輔導老師（專輔教師）職務加給，導致專輔教師成了這一波加薪潮中的「孤兒」。為此，有民眾於公共政策網路參與平台發起「建請政府研擬並增設專任輔導教師之輔導職務加給」提案，日前已通過附議門檻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。