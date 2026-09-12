專輔教師成加薪孤兒 基層籲設加給

教育部日前宣布調高中小學導師職務加給、代課鐘點費及增訂行政獎金，然而因現行教師待遇條例並未提供專任輔導老師（專輔教師）職務加給，導致專輔教師成了這一波加薪潮中的「孤兒」。為此，有民眾於公共政策網路參與平台發起「建請政府研擬並增設專任輔導教師之輔導職務加給」提案，日前已通過附議門檻。

教育部表示，須通盤考量不同職務教師福利加給衡平與財務可行性，已於今年四月和地方政府交流意見，將持續彙整現場情形及各縣市相關建議，於十一月四日前回應。

根據教育部統計，一一三年各級學校通報學生自殺、自傷案量達二萬二七一人次，相較一○五年暴增十七點五倍，其中通報年齡層主要集中於國、高中階段。

近日則有民眾發起提案，指現代學生面臨情緒障礙、自傷、網路霸凌及家庭變故等比率顯著增加，輔導老師必須包辦聯繫家長、個案會議、通報、追蹤等，個案處理時間與心力成本也成倍數成長。近期校園教育團隊都一起加薪，如導師費、兼課鐘點費等近年都已陸續檢討，更不應該讓輔導老師成為加薪孤兒，呼籲應設立「輔導職務加給」。

對此，教育團體也出面力挺。國教盟理事長王瀚陽表示，政策準備不應靠基層教師自行提案、募集附議，教育部在檢討教師待遇時，就應將專任輔導教師的職務特性一併納入考量。如今提案已成案，更應說明已完成哪些研商、尚待處理哪些問題，以及後續具體推動期程。

王瀚陽表示，應參考現行導師職務加給、特教專業加給制度，依專任輔導教師的職務責任與工作性質，訂定合理支給標準，明定適用對象、給與條件及穩定財源。