學團辦青年論壇 高雄、新竹4組市長參選人答應出席

學生團體舉辦「2026市長候選人青年論壇」，目前已有高雄、新竹4組市長參選人答應出席，藍、綠陣營都有，其他各縣市也在接洽中。

青年思潮、台灣學生聯合會、青年民主協會、一滴優教育協會等全國性學生團體，加上台北大學、輔仁大學、清華大學、陽明交通大學、中山大學的學生組織共同舉辦「2026市長候選人青年論壇」，今天公布第一波邀請情況。

主辦單位指出，高雄市長部分，中國國民黨籍參選人柯志恩、民主進步黨籍參選人賴瑞隆兩陣營已同意出席。

新竹市長部分，民進黨參選人莊競程、無黨籍參選人何志勇同意出席，無黨籍參選人高虹安則已透過市府窗口邀請中。

新北市長部分，主辦單位已於上週展開接洽，並預計與其他洽談中的城市擇期公告第二波邀請結果。

台學聯理事長陳昱仁強調，2022地方大選、18歲公民權公投、2024總統大選，青年都從未缺席，這次選舉更不能例外。一名市長任期的建設與治理，會影響到一整個世代的公民，須搭起青年對話平台。

按照規劃，論壇預定於9到10月間陸續辦理，每名參選人各辦1場，且須「直球對決」，發表政見同時接受現場問答。各場次將由主辦單位陸續公告，目前預計於輔大、清大、中山3校舉辦。