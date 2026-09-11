快訊

美國CPI數據出爐 台指期夜盤反轉急衝大漲回應

U18亞青／中華隊5局10：0扣倒菲律賓 明與日本爭冠軍戰門票

對比照引鼻酸…北京女被拐山東26年終返家 關鍵字疑遭陸社群封鎖

聽新聞
0:00 / 0:00

春風化雨 金門5教育工作者獲師鐸、奉獻獎

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣長陳福海（左五）今天下午接見5名獲教育部表揚的教育工作者，包括榮獲教育奉獻獎陳永棋（左二）、師鐸獎的金湖國中校長莊錦智（右三），以及服務屆滿40年的資深優良教師金沙國中校長黃明森（右四）、金湖國中主任王炳志（右二）及金門農工教師蔡玉芳（左四）。圖／民眾提供
金門縣長陳福海（左五）今天下午接見5名獲教育部表揚的教育工作者，包括榮獲教育奉獻獎陳永棋（左二）、師鐸獎的金湖國中校長莊錦智（右三），以及服務屆滿40年的資深優良教師金沙國中校長黃明森（右四）、金湖國中主任王炳志（右二）及金門農工教師蔡玉芳（左四）。圖／民眾提供

有人退伍了，教育路卻沒有停下；有人守著校園40年，看著一屆又一屆孩子長大。教師節將屆，金門縣長陳福海今天下午接見5名獲教育部表揚的教育工作者，從教官、校長到行政主任、教師，每個人走過的路不同，卻都把人生最精華的歲月留給了學生。

其中，獲教育部第21屆教育奉獻獎的陳永棋，曾任金門高中教官，退役後沒有離開服務人群的道路，持續投入環境教育與社會公益，用行動延續教育工作者的使命，也印證「退伍不退志、離開校園不離教育」。

獲師鐸獎的金湖國中校長莊錦智，長年關注學生的學習與成長，從完善輔導體系著手，努力讓校園成為孩子可以安心求學、有人接住的地方。他認為，教育不只是把知識教給學生，更重要的是在孩子迷惘時，願意多走一步、多陪一程。

另外3人，則是用40年歲月寫下金門教育的另一種堅持。金沙國中校長黃明森服務教育滿40年，長期投入校務經營，推動校本課程及體育發展，從第一線教師到校長，一路陪著學校與學生成長；金湖國中主任王炳志歷任學務、總務及輔導等行政工作，40年來始終守在校園，從不同位置為學生與學校排除問題、撐起日常運作。

金門農工教師蔡玉芳則以細膩的陪伴著稱，40年來面對一屆又一屆學生，除了教學，也在孩子需要時伸出援手。對不少學生而言，老師留在記憶裡的，往往不只是一堂課，而是成長過程中那句適時的提醒與鼓勵。

陳福海下午在縣長室接見5人時表示，教育成果從來不是一朝一夕形成，而是靠一名老師、一位校長、一群教育工作者，一年又一年累積而來。孩子今天的自信與能力，以及未來能走多遠，背後都有教育人員長期陪伴的身影。

陳福海感謝5位得獎者把青春、專業與熱情投入金門，也向全縣教育工作者致意，他說，正因一代又一代教育人的守護，金門孩子才能在這片土地安心學習、勇敢追夢，再走向更寬廣的世界。

縣府教育處表示，教育是金門永續發展的重要基石，未來將持續充實教育資源、改善學習環境，支持第一線教師安心教學，讓每一名孩子都能被看見、被支持。適逢教師節，縣府也向全縣教師及教育工作者致上敬意。

金門 教師節

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

半年接送近3000公里！南投高商「蕊媽」張佳蕙獲杏壇芬芳獎

肌萎症生現身感謝 師鐸獎得主曾慧媚動容落淚

台大開學典禮 校長陳文章勉新生：學專業、認識世界、為選擇負責

校園新鮮事／從無到有打造木球冠軍隊 土庫商工林汶峰獲師鐸獎

相關新聞

春風化雨 金門5教育工作者獲師鐸、奉獻獎

有人退伍了，教育路卻沒有停下；有人守著校園40年，看著一屆又一屆孩子長大。教師節將屆，金門縣長陳福海今天下午接見5名獲教育部表揚的教育工作者，從教官、校長到行政主任、教師，每個人走過的路不同，卻都把人生最精華的歲月留給了學生。

新北幼兒園食材未全納3章1Q 議員籲建立稽查機制

新北市推動國中小免費營養午餐，新北市議員黃淑君今天總質詢時指出，新北市約有1120間幼兒園，但幼兒園供餐食材未全面納入「3章1Q」，缺乏相對應的稽查、抽驗機制，恐形成食安漏洞，市府可先從公立幼兒園做起，逐步擴大。新北市長侯友宜表示，會一步一步推動，先從公立幼兒園開始建立規範與稽查機制。

輔導職務加給提案附議達標 國教盟：教育部應備妥待遇方案

日前有發起人於公共政策網路參與平台發起「建請政府研擬並增設專任輔導教師之『輔導職務加給』」提案，已於9月4日通過5000人附議門檻。國教行動聯盟今天呼籲，教育部應主動盤點輔導職務的責任與待遇需求，提前準備修法、經費及配套，並於11月4日回應日期前，公開研議進度與具體方案。

學餐階級／大雞腿到鮑魚 午餐一餐差30元吃出城鄉差距

免費學校午餐全面上路，也成了縣市競賽。開學首周，有人吃雙主菜、大雞腿，有人等著吃鮑魚；也有縣市須精算食材、人力、運輸和廚餘成本。同樣是免費吃，各縣市一餐預算卻可相差到30元以上。原是要照顧每個孩子的免費學餐，但從各地端出的餐盤看來，出生地決定了孩子的午餐命運？

投訴校長霸凌 逾9成3申訴來自教職員

根據中華民國中小學校長協會最新調查，校長遭霸凌投訴件數高達一五三件，其中高達九成三以上的申訴來源是教職員，由家長提出的僅七件。對此，校長協會、家長團體昨共同發聲明，認為現行法規缺乏彈性，導致教育工作者動輒得咎，呼籲建立事前調解機制、增訂案件分流機制，以及由各縣市提供訴訟支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。