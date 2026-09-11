春風化雨 金門5教育工作者獲師鐸、奉獻獎

有人退伍了，教育路卻沒有停下；有人守著校園40年，看著一屆又一屆孩子長大。教師節將屆，金門縣長陳福海今天下午接見5名獲教育部表揚的教育工作者，從教官、校長到行政主任、教師，每個人走過的路不同，卻都把人生最精華的歲月留給了學生。

其中，獲教育部第21屆教育奉獻獎的陳永棋，曾任金門高中教官，退役後沒有離開服務人群的道路，持續投入環境教育與社會公益，用行動延續教育工作者的使命，也印證「退伍不退志、離開校園不離教育」。

獲師鐸獎的金湖國中校長莊錦智，長年關注學生的學習與成長，從完善輔導體系著手，努力讓校園成為孩子可以安心求學、有人接住的地方。他認為，教育不只是把知識教給學生，更重要的是在孩子迷惘時，願意多走一步、多陪一程。

另外3人，則是用40年歲月寫下金門教育的另一種堅持。金沙國中校長黃明森服務教育滿40年，長期投入校務經營，推動校本課程及體育發展，從第一線教師到校長，一路陪著學校與學生成長；金湖國中主任王炳志歷任學務、總務及輔導等行政工作，40年來始終守在校園，從不同位置為學生與學校排除問題、撐起日常運作。

金門農工教師蔡玉芳則以細膩的陪伴著稱，40年來面對一屆又一屆學生，除了教學，也在孩子需要時伸出援手。對不少學生而言，老師留在記憶裡的，往往不只是一堂課，而是成長過程中那句適時的提醒與鼓勵。

陳福海下午在縣長室接見5人時表示，教育成果從來不是一朝一夕形成，而是靠一名老師、一位校長、一群教育工作者，一年又一年累積而來。孩子今天的自信與能力，以及未來能走多遠，背後都有教育人員長期陪伴的身影。

陳福海感謝5位得獎者把青春、專業與熱情投入金門，也向全縣教育工作者致意，他說，正因一代又一代教育人的守護，金門孩子才能在這片土地安心學習、勇敢追夢，再走向更寬廣的世界。

縣府教育處表示，教育是金門永續發展的重要基石，未來將持續充實教育資源、改善學習環境，支持第一線教師安心教學，讓每一名孩子都能被看見、被支持。適逢教師節，縣府也向全縣教師及教育工作者致上敬意。