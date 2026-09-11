中研院加入巨型麥哲倫望遠鏡計畫 協助探索宇宙星系

中研院長陳建仁昨天接待巨型麥哲倫望遠鏡組織執行長丹尼爾．傑斐，雙方就台灣參與國際天文計畫等交換意見，天文所已加入巨型麥哲倫計畫，協助科學界探索早期宇宙星系演化等。

中央研究院今天發布新聞稿指出，陳建仁昨天接待丹尼爾．傑斐（Daniel Jaffe，又譯：丹尼爾．賈菲），雙方就台灣參與國際大型天文計畫、巨型麥哲倫望遠鏡建置進展，以及未來研究合作與人才培育等議題交換意見。

中研院表示，中研院天文及天文物理研究所長期參與大型國際天文計畫，從「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」（ALMA）等計畫累積豐富的國際合作經驗，在國家科學及技術委員會支持下，2024年也正式加入「巨型麥哲倫望遠鏡」（GMT）計畫，成為創始會員之一。

GMT是目前正在興建的兩座新世代極大型望遠鏡之一，由來自美國、韓國、澳洲、巴西、智利、以色列及台灣等16個研究機構共同推動，望遠鏡正在智利的拉斯坎帕納斯天文台建造，將由7面直徑8.4公尺的主鏡組成，形成等效直徑約25公尺的主鏡。

中研院指出，憑藉創新設計與先進觀測儀器，GMT將協助科學界探索早期宇宙星系演化、超大質量黑洞成長、適居行星及外星生命等重要科學問題。

傑斐指出，中研院天文所在電波天文、可見光與紅外線儀器研發等領域具深厚實力，並擁有優秀工程與研究人才，目前天文所已參與GMT兩項觀測儀器研發，預計在GMT完工前先安裝於小型望遠鏡，使團隊能提前展開研究並累積資料分析經驗。

中研院天文所研究員王祥宇表示，天文所加入GMT計畫後，除能投入觀測儀器設計、建造與測試，研究人員也可與跨國科學團隊共同規劃研究方向，讓台灣不只能獲得新一代大型望遠鏡的觀測機會，更能藉國際合作培育新一代天文研究與技術人才。

陳建仁指出，天文研究需要跨國合作及長期投入，大型觀測設施更是推動前瞻科學的重要基礎，期盼深化與天文國際夥伴的合作，結合台灣在天文研究、儀器研發與科技產業優勢，拓展前瞻科學研究及人才培育機會。