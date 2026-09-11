快訊

獨／3大通訊行iPhone 18 Pro預購優惠懶人包！0元入手、送千元折抵金、遲到給1千

血濺家門！北市國中旁1女剛出門就中彈 槍手疑有共犯接應

抗癌多年復發…90年代「鬼王」胃癌病逝享壽62歲 妻悲慟證實

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院加入巨型麥哲倫望遠鏡計畫 協助探索宇宙星系

中央社／ 台北11日電

中研院長陳建仁昨天接待巨型麥哲倫望遠鏡組織執行長丹尼爾．傑斐，雙方就台灣參與國際天文計畫等交換意見，天文所已加入巨型麥哲倫計畫，協助科學界探索早期宇宙星系演化等。

中央研究院今天發布新聞稿指出，陳建仁昨天接待丹尼爾．傑斐（Daniel Jaffe，又譯：丹尼爾．賈菲），雙方就台灣參與國際大型天文計畫、巨型麥哲倫望遠鏡建置進展，以及未來研究合作與人才培育等議題交換意見。

中研院表示，中研院天文及天文物理研究所長期參與大型國際天文計畫，從「阿塔卡瑪大型毫米及次毫米波陣列」（ALMA）等計畫累積豐富的國際合作經驗，在國家科學及技術委員會支持下，2024年也正式加入「巨型麥哲倫望遠鏡」（GMT）計畫，成為創始會員之一。

GMT是目前正在興建的兩座新世代極大型望遠鏡之一，由來自美國、韓國、澳洲、巴西、智利、以色列及台灣等16個研究機構共同推動，望遠鏡正在智利的拉斯坎帕納斯天文台建造，將由7面直徑8.4公尺的主鏡組成，形成等效直徑約25公尺的主鏡。

中研院指出，憑藉創新設計與先進觀測儀器，GMT將協助科學界探索早期宇宙星系演化、超大質量黑洞成長、適居行星及外星生命等重要科學問題。

傑斐指出，中研院天文所在電波天文、可見光與紅外線儀器研發等領域具深厚實力，並擁有優秀工程與研究人才，目前天文所已參與GMT兩項觀測儀器研發，預計在GMT完工前先安裝於小型望遠鏡，使團隊能提前展開研究並累積資料分析經驗。

中研院天文所研究員王祥宇表示，天文所加入GMT計畫後，除能投入觀測儀器設計、建造與測試，研究人員也可與跨國科學團隊共同規劃研究方向，讓台灣不只能獲得新一代大型望遠鏡的觀測機會，更能藉國際合作培育新一代天文研究與技術人才。

陳建仁指出，天文研究需要跨國合作及長期投入，大型觀測設施更是推動前瞻科學的重要基礎，期盼深化與天文國際夥伴的合作，結合台灣在天文研究、儀器研發與科技產業優勢，拓展前瞻科學研究及人才培育機會。

中研院 宇宙

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

科學人／建立跨洲觀測網：TP2m望遠鏡新的起點

捕捉15.6萬中性氫星系 「中國天眼」發表2期觀測成果

馬克宏倡強化太空競爭力 盼10年內實現歐洲載人升空

國立成功大學玉山青年學者龔仲偉：以開放之心深耕 在討論中求突破 帶領臺灣多孔材料研究走向國際前沿

相關新聞

輔導職務加給提案附議達標 國教盟：教育部應備妥待遇方案

日前有發起人於公共政策網路參與平台發起「建請政府研擬並增設專任輔導教師之『輔導職務加給』」提案，已於9月4日通過5000人附議門檻。國教行動聯盟今天呼籲，教育部應主動盤點輔導職務的責任與待遇需求，提前準備修法、經費及配套，並於11月4日回應日期前，公開研議進度與具體方案。

新北幼兒園食材未全納3章1Q 議員籲建立稽查機制

新北市推動國中小免費營養午餐，新北市議員黃淑君今天總質詢時指出，新北市約有1120間幼兒園，但幼兒園供餐食材未全面納入「3章1Q」，缺乏相對應的稽查、抽驗機制，恐形成食安漏洞，市府可先從公立幼兒園做起，逐步擴大。新北市長侯友宜表示，會一步一步推動，先從公立幼兒園開始建立規範與稽查機制。

學餐階級／大雞腿到鮑魚 午餐一餐差30元吃出城鄉差距

免費學校午餐全面上路，也成了縣市競賽。開學首周，有人吃雙主菜、大雞腿，有人等著吃鮑魚；也有縣市須精算食材、人力、運輸和廚餘成本。同樣是免費吃，各縣市一餐預算卻可相差到30元以上。原是要照顧每個孩子的免費學餐，但從各地端出的餐盤看來，出生地決定了孩子的午餐命運？

投訴校長霸凌 逾9成3申訴來自教職員

根據中華民國中小學校長協會最新調查，校長遭霸凌投訴件數高達一五三件，其中高達九成三以上的申訴來源是教職員，由家長提出的僅七件。對此，校長協會、家長團體昨共同發聲明，認為現行法規缺乏彈性，導致教育工作者動輒得咎，呼籲建立事前調解機制、增訂案件分流機制，以及由各縣市提供訴訟支援。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。