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入校節能宣導出現「壁咚」圖 全教會籲經濟部檢討

中央社／ 台北11日電

全國教師會今天發布新聞稿指出，經濟部能源署設計節電宣導海報，要求學校張貼於校園動線等明顯處，卻出現「壁咚」和幾近接吻的畫面，沒有考量是否適合未成年學生，希望檢討。

全國教師會（全教會）指出，能源署節電宣導海報以男女高度親密、近似「壁咚」及幾近接吻的構圖作為主要視覺，再搭配「11%電費來自冰箱」、「30%電費來自冷氣」、「8%電費來自照明」等節電資訊。

全教會認為，政府推動節能政策、採用漫畫或年輕化設計並無不可，但進入中小學校園的宣導素材，必須考量教育場域及未成年學生的適齡性。

全教會認為，學生第一眼注意到的，恐怕是人物之間的曖昧與親密互動，而非節能資訊。校園並非一般商業廣告場所，政府機關既要求學校將宣導品張貼於明顯動線，就更有責任在素材進入校園前，做好基本的教育場域與兒少適齡審查。

「學校是教育場所，不是各部會免費的廣告看板。」全教會理事長葉青芪指出，各政府機關動輒要求學校協助張貼海報、轉發訊息、辦理宣導、拍照回傳、填報成果，甚至統計參與人次，最後再將這些數字列為政策推動成果。

葉青芪強調，學校願意共同承擔公共教育責任，但「配合政策」不應無限上綱，從宣導內容到成果回報，都應重新檢視其必要性。不要再讓「凡事進校園、成果找學校」成為政府推動政策最方便的選項。

經濟部

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