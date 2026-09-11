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文化部長李遠訪法國國家圖書館 分享作家及文化政策經驗

中央社／ 巴黎11日電

結束訪英行程，文化部李遠10日前往法國國家圖書館密特朗館參訪，由館長佩庫（Gilles Pécout）親自接待，李遠作家身分備受敬重，分享自己在電影、文學等實務經驗，兩人相談甚歡。

李遠昨天一下飛機，馬不停蹄前往法國國家圖書館密特朗館進行拜會，與館長佩庫會談從原訂一小時行程增加到兩小時，一見如故。佩庫表示，知道李遠是繪本作家，親自為李遠導覽兒童文學中心，特別提到希望未來與台灣在兒童文學研究、歷史文獻與數位化等面向，深化雙方合作關係。

李遠表示，台灣青少年上國中之後面臨升學壓力，幾乎沒有太多時間閱讀課本以外的書籍，從小養成良好的閱讀習慣格外重要，因此他上任之後辦理13歲到22歲文化幣、繪本政策等向下扎根工程培養閱讀習慣，也分享台灣近年推動教育體制鬆綁、文化平權等，以讓每個人都能公平享有文化機會等政策分享。

佩庫則說明國家圖書館與法國全國的公共圖書館合作，除了設立兒童閱讀專區，也協助公共圖書館選書，並出版專業兒童文學期刊、定期舉辦專業研討會等，扮演支援公共圖書館的角色。佩庫表示，期待未來與台灣在兒童文學向下扎根、支援學校教育的工作及學術研究上，有更多合作機會。

法國國家圖書館擁有高達4000多萬件館藏，在巴黎市區共有4座主要館區，密特朗館則於1996年啟用，由建築師多米尼克・佩羅（Dominique Perrault）設計，最著名的標誌是4棟高達79公尺的L型玻璃塔樓，分別象徵時間、文化、法律與數位。

李遠在會談時分享他過去常常帶著一卡皮箱、書本，去幼稚園念書給小朋友聽，佩庫聽著，不自覺露出微笑，非常開心。在參觀兒童文學中心時，佩庫還找出館內收藏的台灣繪本包括陳致元的「Guji Guji」等，現場都感受到台灣繪本作家們的藝術影響力。

兩人會晤從一小時延伸到兩小時，欲罷不能，佩庫還領著李遠參觀國家圖書館私房景點到屋頂遠眺，可以看見國家圖書館其他建築物，從空中俯瞰就像「打開的巨型書本」，感受到知識與建築的力量。佩庫也帶李遠參觀圖書館最大的典藏「路易十四地球儀與天球儀」，看到地理上早就存在的台灣。

李遠表示，圖書館的「森林天井庭園」移植自整座森林的綠色生態系，在水泥建築物中獨樹一幟，讓李遠忍不住直呼，「這就是我理想中的都市林樣貌」。兩人初次見面的友善互動，也為台法未來在圖書採購、兒童文學扎根、歷史文獻共享等領域合作奠定基礎。

李遠 文化部 法國

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