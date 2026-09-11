新北幼兒園食材未全納3章1Q 議員籲建立稽查機制

新北市推動國中小免費營養午餐，新北市議員黃淑君今天總質詢時指出，新北市約有1120間幼兒園，但幼兒園供餐食材未全面納入「3章1Q」，缺乏相對應的稽查、抽驗機制，恐形成食安漏洞，市府可先從公立幼兒園做起，逐步擴大。新北市長侯友宜表示，會一步一步推動，先從公立幼兒園開始建立規範與稽查機制。

黃淑君表示，新北市目前公立幼兒園約280間、私立幼兒園約500間、準公共化幼兒園約300間、非營利幼兒園約40間，許多孩子每天都在幼兒園用餐，但目前3章1Q相關補助主要適用於國中小，幼兒園供餐品質並未受到同等制度保障。

雖國教署已有相關食材供應契約範本及營養標準，但新北市目前並沒有完整對照的稽查及抽驗機制，「這個漏洞非常大」。

教育局長張明文表示，新北市目前已有食材採購契約範本，範本中也鼓勵幼兒園採用3章1Q食材，市府將優先從公立幼兒園著手，努力讓3章1Q逐步在幼兒園落實。

侯友宜也表示，監督機制及規範強度要逐步建立，將先從公立幼兒園開始，要求依循相關規範推動，未來再逐步擴大。

黃淑君也提到，國中小營養午餐每餐75元補助，要被認為是「最低標」，未來若物價、人事成本持續波動，營養午餐價格勢必要有調整機制，新北市雖有相關作業流程，但屬內部規範未完成法制化。

侯友宜說，將由教育局成立專案小組，針對營養午餐價格是否法制化，以及如何依物價等因素建立彈性調整機制進行研議。張明文則表示，相關制度需要與學校、專家學者等討論，建議給教育局6個月時間完整研議。