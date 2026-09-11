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輔導職務加給提案附議達標 國教盟：教育部應備妥待遇方案

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國教行動聯盟今天呼籲，教育部應主動盤點輔導職務的責任與待遇需求，提前準備修法。圖／國教盟提供
國教行動聯盟今天呼籲，教育部應主動盤點輔導職務的責任與待遇需求，提前準備修法。圖／國教盟提供

日前有發起人於公共政策網路參與平台發起「建請政府研擬並增設專任輔導教師之『輔導職務加給』」提案，已於9月4日通過5000人附議門檻。國教行動聯盟今天呼籲，教育部應主動盤點輔導職務的責任與待遇需求，提前準備修法、經費及配套，並於11月4日回應日期前，公開研議進度與具體方案。

國教盟表示，政策準備不應以基層教師自行提案、推動募集附議為前提。教育部在檢討整體教師待遇時，就應將專任輔導教師的職務特性一併納入考量。如今提案已成案，更應說明已完成哪些研商、尚待處理哪些問題，以及後續具體推動期程。

國教盟主張，應參考現行導師職務加給、特教專業加給制度，依專任輔導教師的職務責任與工作性質，訂定合理支給標準，明定適用對象、給與條件及穩定財源，完成相關法制作業。同時配置專業督導、危機支援及跨系統轉介資源，讓基層學校輔導教師獲得團隊協助支援。職務待遇與服務品質應同步重視，其中基本加給不宜以接案數或結案速度作為發放條件。

國教盟強調，通過附議門檻代表提案進入機關回應程序，並不等於加給已獲核定。教育部應在回應中具體交代適用範圍、法制途徑、經費估算、支持配套與實施期程；若有尚待協調事項，也應列明負責機關與預計完成時間。讓基層學校輔導工作獲得制度性支持，才能為學生提供更穩定、持續的協助。

國教盟 教育部 門檻

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