聽新聞
0:00 / 0:00
民眾提增設輔導職務加給 公共政策平台達附議門檻
近年學校輔導人員的工作量和複雜度提升，民眾在公共政策網路參與平台提案，建議增設「輔導職務加給」，進而穩定人力，目前已通過5000附議門檻，政府須於11月4日前回應。
提案民眾指出，現代學生情緒障礙、拒學、自傷、網路霸凌及家庭變故的比例增加，專任輔導教師須頻繁面對通報、個案會議、紀錄和追蹤等高壓工作。另一方面，輔導人員常須自費進修，才能維持輔導品質和自我心理能量，政府若未提供資源挹注，容易使專業人才流失。
國教行動聯盟今天發布新聞稿，聲援上述提案。國教盟強調，政府在檢討整體教師待遇時，就應將專任輔導教師的職務特性一併納入考量。
國教盟建議政府參考現行導師職務加給、特教專業加給制度，依專任輔導教師的職務責任與工作性質，訂定合理支給標準，明定適用對象、給與條件及穩定財源。
國教盟也建議配置專業督導、危機支援及跨系統轉介資源，讓基層學校輔導教師獲得團隊協助支援，職務待遇與服務品質應同步重視。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。