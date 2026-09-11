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民眾提增設輔導職務加給 公共政策平台達附議門檻

中央社／ 台北11日電

近年學校輔導人員的工作量和複雜度提升，民眾在公共政策網路參與平台提案，建議增設「輔導職務加給」，進而穩定人力，目前已通過5000附議門檻，政府須於11月4日前回應。

提案民眾指出，現代學生情緒障礙、拒學、自傷、網路霸凌及家庭變故的比例增加，專任輔導教師須頻繁面對通報、個案會議、紀錄和追蹤等高壓工作。另一方面，輔導人員常須自費進修，才能維持輔導品質和自我心理能量，政府若未提供資源挹注，容易使專業人才流失。

國教行動聯盟今天發布新聞稿，聲援上述提案。國教盟強調，政府在檢討整體教師待遇時，就應將專任輔導教師的職務特性一併納入考量。

國教盟建議政府參考現行導師職務加給、特教專業加給制度，依專任輔導教師的職務責任與工作性質，訂定合理支給標準，明定適用對象、給與條件及穩定財源。

國教盟也建議配置專業督導、危機支援及跨系統轉介資源，讓基層學校輔導教師獲得團隊協助支援，職務待遇與服務品質應同步重視。

門檻 公共政策 平台

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