台灣書院秋季藝文活動 打造休士頓成美南部最台都會

文化部駐休士頓台灣書院秋季將舉行系列藝文活動，導演侯孝賢與演員舒淇的電影、變裝皇后妮妃雅的台灣軟實力經驗等都在名單中，將休士頓打造成美國南部名符其實最台城市。

駐休士頓台灣書院新聞稿指出，9至11月期間，將與德州藝文機構與學府，攜手推出秋季主題系列活動「（待定義）混種/跨界：台灣感性在德州」。

活動包括侯孝賢、李安、蔡明亮等經典電影作品，變裝皇后、表演藝術家妮妃雅（Nymphia Wind）於休士頓美術館開講，還有第37屆金曲獎「演奏類最佳專輯」與「最佳作曲人」得主、旅美爵士鐵琴家蘇郁涵（Yuhan Su）演奏會等，由外而內，從國際視角探問何謂台灣感性。

電影單元以「城市脈動/聲動：從眾聲喧嘩的都會孤獨感官到自我現實」為題，精選5部跨時代作品，於休士頓3大重要藝文影院放映，聚焦侯孝賢2001年經典「千禧曼波」，及舒淇2025年自編自導、入選威尼斯影展主競賽單元影片「女孩」。2部片皆以基隆中山陸橋為背景，串起橫跨1/4世紀的情感與記憶。

此外，李安的「飲食男女」、侯孝賢的「戀戀風塵」、蔡明亮「青少年哪吒」。從聚焦於社會寫實與現代化的「外部城市」，轉向探討孤獨、慾望與感官記憶的「內部城市」。捕捉人性複雜心理變動歷程，對應複雜國際情勢與社會動盪。

文化座談首場24日將由妮妃雅於休士頓美術館主講，並與美術館亞洲藝術策展人貝利（BradleyBailey）對談。

妮妃雅早前獲哈佛大學外國政策倡議組織頒發「年度變革者」，影響力從流行文化現象提升至地緣政治與軟實力，在複雜國際局勢中，非傳統文化大使更能突破傳統外交限制，創造實質國際影響力。活動將闡述妮妃雅接觸表演藝術，參與戲劇與肢體課程的台灣成長經驗，透過表演藝術與社會倡議表達自我。

在台灣多次獲獎、小說集「日常運動」（EverydayMovement）香港作家梁莉姿近期在美巡迴演講，華府季風書園10月活動後，將在亞洲協會德州中心（AsiaSociety Texas Center）與聖湯瑪斯大學（University ofSt. Thomas）教授黃鶴回對談，及在聖湯瑪斯大學，由教授葉耀元主持，探討極權陰影下的離散生存與文學力量。

旅美爵士鐵琴家蘇郁涵11月21日在亞洲協會德州中心舉辦美南演出，並特別以三重奏編制登場，與薩克斯風手阿提亞斯（Michaël Attias）、鋼琴及電子音樂的林信也（Shinya Lin），帶來得獎專輯OVER theMOONs精選曲目與全新創作。

鋼琴家、台北藝術大學音樂系助理教授盧易之將於9月19日至28日展開「樂響台灣 光照德州」巡演。結合台灣民謠與古典樂，走訪聖安東尼奧三一大學、聖道大學、休士頓公立視覺與表演藝術高中及休士頓沃瑟姆中心（Wortham Theater Center），並與亞悅三重奏及台聲合唱團合作演出首演作品。

駐休士頓台灣書院指出，大休士頓地區亞裔人口約占10%，台裔/華裔是印度裔、越南裔後第3大族群，休士頓是德州境內最台的城市。秋季活動串聯休士頓美術館、亞洲協會德州中心與聖湯瑪斯大學、萊斯大學等機構，透過跨界節目擴大主流大眾受眾與影響力，深化台美共享價值與文化對話。