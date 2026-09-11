投訴校長霸凌 逾9成3申訴來自教職員

根據中華民國中小學校長協會最新調查，校長遭霸凌投訴件數高達一五三件，其中高達九成三以上的申訴來源是教職員，由家長提出的僅七件。對此，校長協會、家長團體昨共同發聲明，認為現行法規缺乏彈性，導致教育工作者動輒得咎，呼籲建立事前調解機制、增訂案件分流機制，以及由各縣市提供訴訟支援。

中華民國中小學校長協會、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟、國教行動聯盟昨發表聯合聲明指出，近兩年上路的教師解聘辦法、校長不適任調查處理辦法等兩大法規，因缺乏完善的分流與緩衝機制，已造成校園內部互信基礎崩壞，動輒被迫升級為正式調查案件。

校長協會表示，不僅教師承受極大的檢舉壓力，因此出現「防禦性教學」，校長也成為浮濫申訴的重災區，為自保採取「少做少錯」的領導方式，影響辦學品質。

校長協會與家長團體強調，應建立事前調解機制，以對話代替對立，排除性平、體罰及重大違法事件後，針對一般行政管理與人際衝突，建立校長、教師事件處理前的調解機制，並增訂案件分流機制，制定客觀的「受理分流檢核表」作為行政初篩依據，讓輕微校園摩擦回歸校內溝通處理。

校長協會與家長團體也呼籲各縣市補助訴訟支援，提供實質法律後盾，針對遭不實檢舉、面臨投訴或調查的校長、教師，提供法律諮詢及訴訟補助，保障教育工作者與學校權益。