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校長遭霸凌投訴153件！逾9成3竟來自教職員 團體提三大訴求

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
中華民國中小學校長協會與家長團體指出，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」兩大法規，因缺乏完善的分流與緩衝機制，已造成校園內部互信基礎崩壞。示意圖／AI生成
中華民國中小學校長協會與家長團體指出，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」兩大法規，因缺乏完善的分流與緩衝機制，已造成校園內部互信基礎崩壞。示意圖／AI生成

近年來，教育法規的修訂立意雖為保障校園安全與淘汰不適任人員，卻在執行面上引發了意想不到的副作用。中華民國中小學校長協會與家長團體指出，近兩年上路的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「國民小學及國民中學校長不適任事實調查處理辦法」兩大法規，因缺乏完善的分流與緩衝機制，已造成校園內部互信基礎崩壞。對此，團體提出3大訴求，包括建立事前調解機制、增訂案件分流機制，以及由各縣市提供訴訟支援。

根據中華民國中小學校長協會最新調查資料顯示，校長遭霸凌投訴件數高達153件。其中，由家長提出的僅佔極少數（7件），高達九成三以上的申訴來源竟是教職員，此現象凸顯現行制度迫使校園內部失去溝通空間，過度依賴冷冰冰的調查程序。

中華民國中小學校長協會、全國家長團體聯盟、全國家長會長聯盟、十二年國教聯盟今日發表聯合聲明指出，目前校園內僵化的受理機制，讓教育工作者動輒得咎。現行法規缺乏彈性，使得親師之間、甚至教職員內部的日常溝通摩擦，動輒被迫升級為正式調查案件。基層老師們首當其衝，承受極大的檢舉壓力；與此同時，校長受到不適任調查辦法的檢視，更成為浮濫申訴的重災區。

團體表示，支持依法處理真正不適任的教育人員，但現行制度讓校長、教師耗費大量工時與心力應付調查、答辯，甚至陷入司法訴訟，目前仍有18件訴訟進行中，導致備課、校務規劃時間遭擠壓。教師也因此出現「防禦性教學」，校長則可能為自保採取「少做少錯」的領導方式，對教育主管機關委辦的比賽、活動避之遠之。教育工作者陷入內耗，不僅影響辦學品質，更是對學生受教權益的實質損害。

為終結校園動盪、維護學生受教品質，校長協會與家長團體共同向教育主管機關提出三大訴求，第一「建立事前調解機制，以對話代替對立」，排除性平、體罰及重大違法事件後，針對一般行政管理與人際衝突，建立校長、教師事件處理前的調解機制，鼓勵親、師、校三方在對等且受保障的情況下溝通，及早化解誤會，避免校園關係遭制度撕裂。

第二「增訂案件分流機制，避免行政資源虛耗」，目前申訴案件耗費大量行政資源，建議盡速增訂處理分流機制，制定客觀的「受理分流檢核表」作為行政初篩依據，讓輕微校園摩擦回歸校內溝通處理，避免「小案大辦」癱瘓行政量能，將時間與心力還給學生。

第三「各縣市補助訴訟支援，提供實質法律後盾」，主管機關應檢討法規，避免放任親師生在浮濫申訴中互耗，並與各縣市推動訴訟支援機制，針對遭不實檢舉、面臨投訴或調查的校長、教師，提供法律諮詢及訴訟補助，保障教育工作者與學校權益，讓校園回歸安定。

霸凌 校長 校園

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